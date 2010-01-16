Прицел на «Оскар»: кинокритики США назвали лучший фильм года

Ассоциация кинокритиков назвала иракский триллер Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури» (The Hurt Locker) лучшим фильмом 2009 года.

Ассоциация кинокритиков (Broadcast Film Critics Association) является крупнейшей профессиональной организацией критиков, объединяя около 200 самых видных представителей цеха. Награда критиков считается «пристрелкой» к «Золотому глобусу» и «Оскару», сообщает РИА-Новости.

В категории «Лучший фильм 2009 года» были номинированы блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар», «Мне бы в небо» (Up in the Air) Джейсона Рейтмана, «Бесславные ублюдки» (Inglourious Basterds) Квентина Тарантино, фильм Ли Дэниелса «Тужься» (Precious), «Непобедимые» (Invictus) Клина Иствуда, «Вверх» (UP) Пита Доктера и Боба Питерсона, «Образование» (An Education) Лоне Шерфиг, мюзикл «Девять» (Nine) и «Серьезный человек» (A Serious Man) братьев Коэнов. Большинство из этих лент также являются номинантами на премию «Золотой глобус».

Главный приз критики за исполнение мужской роли получил Джефф Бриджес. На титул лучшего актера 2009 года также претендовали Джордж Клуни, Колин Ферт, Морган Фримен, Виго Мортенсен и Джереми Риннер.

Что же касается актрис, то первенство было поделено между Мэрил Стрип и Сандрой Баллок. В категории «Лучшая актриса года» были номинированы кроме победительниц Эмили Блант, Кэри Маллигэн, Сероис Ронэн и Габури Сидибе, передает NEWSru.com.

Лента Джеймса Кэмерона «Аватар» стала лучшим фильмом 2009 года в жанре «экшн».