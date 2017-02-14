Праздник дружбы и творчества: традиционный фестиваль иностранных культур прошел в Минске

Новости Беларуси. Праздник дружбы и творчества. Студенты-иностранцы показали особенности национальных культур в Минске. Традиционный фестиваль собрал представителей с десяток стран мира. Среди них – Китай, Туркменистан, Иран, Таджикистан, Турция и, конечно, Беларусь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около сотни студентов 14 февраля устроили, пожалуй, самый вкусный флешмоб в столице. Не обошлось здесь и без всевозможных бонусов зрителям – мастер-классы и дегустация национальных блюд стран-участниц.

У Бибиджемал, как у настоящей туркменской хозяйки, на кухне обязательно должны быть хлеб и соль. Зная о хлебосольности белорусов, самое время показать свою.

Огулужан Халбаева, студент Белорусского государственного университета:

Обязательные блюда, наверное, как шарба, чай зеленый, туркменский хлеб, плов очень популярен.

Бибиджемал Редженова, студент Белорусского государственного университета:

Мы сегодня представим на конкурсе туркменскую свадьбу. В Туркменистане празднуется 7-10 дней обычно.

Не менее ярким и эффектным оказалось дефиле в национальных нарядах. Но к классическому костюму каждый попытался добавить свою изюминку.

Этот наряд, конечно, не для повседневной жизни. Такие туркменский доны носят на выход. Например, на учебу, работу и даже в гости.

Студенты фестивалили на весь квартал. Чтобы повидать такое зрелище, надо объехать полмира. А здесь на столичной площадке удалось объединить друзей из разных континентов. Студенческая деревня, можно сказать, собрала карту мира. Кстати, сейчас в нашей стране проживает представители 140 государств.

Сенехр Незамизаде, студент Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Мне очень нравится здесь. Природа, люди и город.

Порадовала иностранных студентов и новость о безвизовом режиме в нашей стране. Теперь родители Бай из Китая могут приезжать в гости к дочке в Беларусь чаще. Даже больше, чем за шесть тысяч километров. Такое расстояние между двумя странами.

Бай Ицзюнь, студент Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Хочу поблагодарить, что без виз китайцам, мои родителям очень удобно ездить сюда, ко мне. Сейчас Минск для меня как второй дом.

А это дороже всех расстояний.