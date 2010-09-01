Плющенко и Рудковская: очередной пиар-проект?

Даже в царстве пиар-обманов встречается настоящая любовь, например Плющенко и Рудковская. Но и звезде фигурного катания не чужд пиар, особенно когда на кону золотая олимпийская медаль.

Хотя по привычке публика верит в это не сразу, но даже светские обозреватели со временем должны были признать, что брак Плющенко и Рудковской основан на большом чувстве.

Рамзан Рамзанов, светский обозреватель:

Это любовь. Это были два опустошенных человека с бедой, что у одного, что у второго. И вот эти две беды слились в одно - и получилось счастье.

Однако и звезде фигурного катания не чужд пиар особенно когда на кону золотая олимпийская медаль. Эта пиар-акция прошла на серьезном уровне. Российскому фигуристу аккомпанировала скрипка самого Страдивари — блестящий ход для знаменитого спортсмена. Уникальный инструмент в руках венгерского скрипача помог завоевать Плющенко 12 золотых медалей. А главное — покорить олимпийский лед в Турине. Став первым фигуристом планеты, он начал гастролировать по всему миру с ледовым шоу. Зрители шли, чтобы увидеть катание титулованного спортсмена, а кто-то хотел услышать живой звук легендарной скрипки Страдивари — двойная победа пиар-компании.

Эдвин Мартон, скрипач:

50 лет на ней никто не играл на этой скрипке. Она была в сейфе в банке. Это гениально, что теперь я могу на ней играть.

Любители фигурного катания шоу «Золотой лед Страдивари» приняли на ура. Однако возмущений у ценителей музыкального инструмента не было предела, ведь скрипку такого уровня на холоде держать нельзя.

Эдвин Мартон:

Я играю на скрипке Страдивари на льду очень маленький период времени — максимум полчаса. Конечно, если ее оставить на два месяца на льду, то может быть она бы тогда расклеилась.