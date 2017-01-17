Перенести нельзя оставить: в Мстиславском районе решается судьба дома-музея писателя Максима Горецкого

Новости Беларуси. В Мстиславском районе решают судьбу дома-музея Максима Горецкого. Он находится на малой родине писателя. Музей переживает не самые лучшие времена: сюда не так просто доехать, а в неотапливаемом здании сложно хранить экспонаты. Вдохнуть новую жизнь в историческое здание решили местные власти, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Пару раз в месяц смотритель музея Людмила приезжает сюда топить печь. Завтра здесь ждут на экскурсию группу школьников. Даже при такой погоде дом долго тепло не держит – холодно будет не только посетителям.

Людмила Кириенко, директор Мстиславского районного историко-археологического музея:

При таком низком температурном режиме экспонаты портятся и постепенно разрушаются.

Дом-музей Максима Горецкого находится на его малой родине в деревне Малая Богатьковка. Прямо на том же месте, где родился будущий классик белорусской литературы. От райцентра почти 30 километров, вдали от других известных и памятных мест древней Мстиславской земли. Оттого и туристы сюда заглядывают не часто. В прошлом году музей посетили лишь полторы сотни человек. В основном школьники. А посмотреть здесь есть на что.

Людмила Кириенко:

У нас здесь собраны книги Максима Горецкого, документы из его личного архива. А в этом мешочке – земля с места расстрела Максима Горецкого, из города Вязьма.

Сейчас содержанием дома-музея занимается местная власть. Здесь заменили кровлю, сделали ремонт, но на трафике посетителей это никак не отразилось. Поиск решения был непростым: спросили совета у жителей района, организовали анкетирование и опрос в Интернете.

Наталья Бискуп, начальник отдела идеологической работы Мстиславского райисполкома:

Мониторинг еще проводится. Окончательное решение пока не принято. Но на сегодняшний день 73% опрошенных за перенос музея в наш Мстиславль.

Сценарий новой жизни исторического здания может быть таким.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Этот деревянный сруб планируется аккуратно разобрать по бревнам и погрузить в лесовоз. Работа не сложная, за пару дней можно справиться. А затем как большой строительный конструктор его соберут здесь. Это исторический центр Мстиславля. Рядом здание бывшей мужской гимназии, в которой в свое время преподавал Максим Горецкий.

В решении о переносе больше плюсов: в Мстиславле будут регулярно устраивать творческие вечера и литературные встречи, доступней музей станет и для туристов, а самое главное – в городе смогут обеспечить нужный экспонатам температурный режим. А значит, сохранить раритеты на долгие годы.