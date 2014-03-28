Один из крупнейших в Европе чемпионат по современным танцам проходит в Минске

Новости Беларуси. В Минске 28 марта развернулся настоящий танцевальный марафон. Один из крупнейших в Европе чемпионат по современным танцам проходит в столице.

За кубки борются 8 тысяч участников из 20 стран мира.

За четыре конкурсных дня на танцполе зрители увидят самые современные направления: хип-хоп, брэйкданс, диско, хаус. Конкурсный день 28 марта посвящен направлению стрит-шоу. Это своеобразный коктейль из театрального представления и танцевальных элементов.

В состав жюри вошли профессионалы из Америки, Бельгии, Германии и Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Язвин, организатор чемпионата по современным танцам:

Здесь собраны самые популярные в молодежной среде направления. Они очень разные, потому что мы проводим соревнования, начиная от современной хореографии, до черлидинга, соответственно, от хип-хопа до стрит-шоу. За 4 конкурсных дня у нас проходит весь спектр хореографии.

Надежда Коханская, участник чемпионата по современным танцам (Россия):

Готовились мы целый год к этой программе. Считаем, что очень ответственный для нас конкурс. Мы очень рады, что еще раз посетили Беларусь.

Александра Ошурко, участник чемпионата по современным танцам:

Каждая команда сильная, в каждой команде своя изюминка. Мы старались преподнести более женственный драйв и, при этом, любовь к танцам.