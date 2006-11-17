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"Ну, погоди!": продолжение следует:

17 ноября 2006 09:41
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Премьера новых серий мультфильма "Ну, погоди!" состоится на VIII Минском международном фестивале детского и юношеского кино "Лiстападзiк-2006", который пройдет с 17 по 24 ноября. В программе фестиваля более ста работ из двадцати стран мира. Нашу страну на форуме представят работы Владимира Петкевича, Александра Ленкина, Ирины Кадюковой, Игоря Волчека. Демонстрация художественных фильмов пройдет в столичном кинотеатре "Центральный", анимационных - кинотеатре "Пионер".
# Культура

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