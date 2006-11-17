"Ну, погоди!": продолжение следует:

Премьера новых серий мультфильма "Ну, погоди!" состоится на VIII Минском международном фестивале детского и юношеского кино "Лiстападзiк-2006", который пройдет с 17 по 24 ноября. В программе фестиваля более ста работ из двадцати стран мира. Нашу страну на форуме представят работы Владимира Петкевича, Александра Ленкина, Ирины Кадюковой, Игоря Волчека. Демонстрация художественных фильмов пройдет в столичном кинотеатре "Центральный", анимационных - кинотеатре "Пионер".