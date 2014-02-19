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Ночные дежурные появятся в белорусских музеях на время чемпионата мира по хоккею

19 февраля 2014 13:23
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Новости Беларуси. Ночные дежурные появятся в белорусских музеях на время чемпионата мира по хоккею. На новый режим работы музейные учреждения перейдут в конце апреля – за неделю до начала мирового первенства. Они будут работать до полуночи и позже.

График работы скорректирован с учетом проведения вечерних матчей на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене».

Познакомиться с богатой историей и культурой Беларуси можно будет и за пределами столицы. Областные музеи также будут открыты для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Музей

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