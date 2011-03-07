Необычная свадьба в Беларуси: регистрация в акваланге под водой

Однажды милая парочка из Брестской области выиграла необычный приз — церемонию бракосочетания под водой. Молодые, не долго думая, примчались в Минск. Такая свадьба под водой в Беларуси впервые.

Три недели шла подготовка, прошли две репетиции. Молодожены, ведущие, операторы и фотографы прошли курсы дайвинга.

Татьяна Гришкевич, невеста:

Мне кажется, это интересно, и для нас это будет очень запоминающее. Будет, что детям показать.

Под водой, на глубине 4 метров постелили ковровую дорожку, установили регистрационную арку, собрали гостей, журналистов. И… Татьяна и Слава нырнули под воду, где всё было, как положено — с кольцами, росписью, ответами «Да!» в виде табличек со смайликом и даже первый брачный танец. Кстати, танцевали под водой молодые под песню «Милая» в исполнении Саши Немо.

Саша Немо, певец:

Почему бы и нет? Можно и под водой жениться, можно и в небе, скоро и в космос начнем летать. Диапазон очень широкий, можно фантазировать, как угодно.

Немо на празднике выполнял не только миссию певца, но и ответственного за букет невесты. Допев песню, Саша с легкостью нырнул под воду и передал Татьяне свадебный букет.

Саша Немо:

Я думал, что не доплыву. Но я доплыл! Я ничего не видел. У меня же не было маски!

Корреспондент СТВ:

Ты отдал букет невесте?

Саша Немо:

Я куда-то его отдал.

После церемонии бракосочетания под водой молодым было трудно комментировать случившееся, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Гришкевич:

Радость. Очень всё понравилось.