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Надежда Бука, корреспондент СТВ и самобытная художница, приоткрывает завесу своего внутреннего мира

08 мая 2011 16:08
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На телеканале СТВ работает интересная девушка, в которой сочетается несочетаемое: корреспондент службы новостей и художница. Причем пишет она свои картины, используя очень редкую технику.

Надежда Бука, художница:
Я очень люблю мосты, особенно старые. Когда я бываю в путешествиях в разных странах, обязательно их фотографирую. Люблю смотреть как на мост, так и подняться на этот мост и смотреть с него на воду.

Фото. Надя Бука

В свое время коллеги с трудом поверили, что у хрупкого создания с косичками и в кружевных носочках есть семья и маленький ребенок, два образования и настоящий художественный талант, который в полной мере стал проявляться сравнительно недавно.

Фото. Рисунки Нади Буки

Надежда Бука:
Мне свои эмоции нужно куда-то выкладывать, выплескивать. Когда эта чаша была переполнена, я стала всё это выплескивать в свои работы. Когда стакан заполнился, например, тосолом (мой любимый цвет и моя любимая жидкость), и этот тосол стал выплескиваться через края, я поняла, что пришло время.

Надежда — необычный художник. Свои работы она не рисует, а вырезает, используя старую забытую технику.

Фото. Рисунки Нади Буки

Фото. Рисунки Нади Буки

Надежда Бука:
Моя вытинанка — это традиционный вид искусства. Это старый белорусский традиционный вид искусства. Наши бабушки вырезали шторки, сказочные персонажи и клеили белые силуэты себе на окно. Я считаю, что белорусские традиции нужно сохранять. И я их сохранила, но внесла что-то новое свое.

Фото. Надя Бука

Ее творчество не поддается логике, даже сама Надя не в силах объяснить те или иные образы. Они, по ее словам, — отражение снов, фантазий и даже подсознания. Вот такой вот сюрреализм вперемешку со старославянскими традициями!

Надежда Бука:
Всё чаще окружающие говорят: «Ты с другой планеты», причем нередко.

Юлия Зыкова, корреспондент СТВ:
И тебе это нравится?

Надежда Бука:
Иногда это мешает работе, если честно. Ну, конечно, мне нравится.

Если верить Наде, в нашем мире есть два вида сверхсуществ: ежи и медведи. Может быть поэтому Надя — счастливая обладательница коллекции плюшевых медведей и настоящий знаток ежей.

Фото. Рисунки Нади Буки

Фото. Рисунки Нади Буки

Надежда Бука:
Я не могу объяснить. Просто он какой-то неловкий, нежный. Он одновременно и колючий, и маленький, трогательный.

А еще Надя сама придумала существо под названием иглаз.

Фото. Рисунки Нади Буки

Фото. Рисунки Нади Буки

Фото. Рисунки Нади Буки

Надежда Бука:
Это глаза, которые могут летать. Они следят за чувствами. Если пара ссорится, то они обязательно их за это накажут. А если пара живет хорошо, они не конфликтуют друг с другом, любят друг друга, то они, наоборот, их оберегают.

Совершенно непонятно, как эта девушка совмещает карьеру журналиста службы новостей и творчество. На работе к художественному складу личности Нади относятся с пониманием. Сама же Надя признается: репортерские замашки засели в ней глубоко и уже, судя по всему, пустили корни.

Фото. Надя Бука

Надежда Бука:
Я преклоняюсь перед великими журналистами, такими, как Сальвадор Дали.

Недавно в одной из галерей в самом центре Минска открылась персональная выставка Надежды Буки. Этого события она ждала долгие годы. По секрету Надя призналась, что у нескольких ее картин уже есть покупатели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Надя Бука

Фото. Надя Бука

Фото. Надя Бука

Фото. Рисунки Нади Буки

Фото. Рисунки Нади Буки

Фото. Рисунки Нади Буки

Фото. Рисунки Нади Буки

Фото. Рисунки Нади Буки

Иван Смольяков, художник, отец Надежды Буки:
Широко открыты глаза на мир — это подкупает. Здесь нет консерватизма. Возвышенное что-то присутствует. Оторванность от быта земного, который нас вечно тянет к земле.

Фото. Иван Смольяков

# Культура # Выставки # Фотофакт # Художники Минска

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