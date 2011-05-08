Надежда Бука, корреспондент СТВ и самобытная художница, приоткрывает завесу своего внутреннего мира

На телеканале СТВ работает интересная девушка, в которой сочетается несочетаемое: корреспондент службы новостей и художница. Причем пишет она свои картины, используя очень редкую технику.

Надежда Бука, художница:

Я очень люблю мосты, особенно старые. Когда я бываю в путешествиях в разных странах, обязательно их фотографирую. Люблю смотреть как на мост, так и подняться на этот мост и смотреть с него на воду.

В свое время коллеги с трудом поверили, что у хрупкого создания с косичками и в кружевных носочках есть семья и маленький ребенок, два образования и настоящий художественный талант, который в полной мере стал проявляться сравнительно недавно.

Надежда Бука:

Мне свои эмоции нужно куда-то выкладывать, выплескивать. Когда эта чаша была переполнена, я стала всё это выплескивать в свои работы. Когда стакан заполнился, например, тосолом (мой любимый цвет и моя любимая жидкость), и этот тосол стал выплескиваться через края, я поняла, что пришло время.

Надежда — необычный художник. Свои работы она не рисует, а вырезает, используя старую забытую технику.

Надежда Бука:

Моя вытинанка — это традиционный вид искусства. Это старый белорусский традиционный вид искусства. Наши бабушки вырезали шторки, сказочные персонажи и клеили белые силуэты себе на окно. Я считаю, что белорусские традиции нужно сохранять. И я их сохранила, но внесла что-то новое свое.

Ее творчество не поддается логике, даже сама Надя не в силах объяснить те или иные образы. Они, по ее словам, — отражение снов, фантазий и даже подсознания. Вот такой вот сюрреализм вперемешку со старославянскими традициями!

Надежда Бука:

Всё чаще окружающие говорят: «Ты с другой планеты», причем нередко.

Юлия Зыкова, корреспондент СТВ:

И тебе это нравится?

Надежда Бука:

Иногда это мешает работе, если честно. Ну, конечно, мне нравится.

Если верить Наде, в нашем мире есть два вида сверхсуществ: ежи и медведи. Может быть поэтому Надя — счастливая обладательница коллекции плюшевых медведей и настоящий знаток ежей.

Надежда Бука:

Я не могу объяснить. Просто он какой-то неловкий, нежный. Он одновременно и колючий, и маленький, трогательный.

А еще Надя сама придумала существо под названием иглаз.

Надежда Бука:

Это глаза, которые могут летать. Они следят за чувствами. Если пара ссорится, то они обязательно их за это накажут. А если пара живет хорошо, они не конфликтуют друг с другом, любят друг друга, то они, наоборот, их оберегают.

Совершенно непонятно, как эта девушка совмещает карьеру журналиста службы новостей и творчество. На работе к художественному складу личности Нади относятся с пониманием. Сама же Надя признается: репортерские замашки засели в ней глубоко и уже, судя по всему, пустили корни.

Надежда Бука:

Я преклоняюсь перед великими журналистами, такими, как Сальвадор Дали.

Недавно в одной из галерей в самом центре Минска открылась персональная выставка Надежды Буки. Этого события она ждала долгие годы. По секрету Надя призналась, что у нескольких ее картин уже есть покупатели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Смольяков, художник, отец Надежды Буки:

Широко открыты глаза на мир — это подкупает. Здесь нет консерватизма. Возвышенное что-то присутствует. Оторванность от быта земного, который нас вечно тянет к земле.