Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2013» пройдет в июне

Началась подготовка к Национальному фестивалю белорусской песни и поэзии «Молодечно-2013». По решению оргкомитета, творческому фестивалю вновь возвращен статус ежегодного. В этом году он пройдет в июне.

Традиционно основной частью мероприятия станет конкурс молодых исполнителей. И сразу три вокалиста будут представлять на нем Минскую область.

Накануне в музыкальной столице региона прошел областной отборочный тур. Свое мастерство на суд жюри представили 15 конкурсантов. Финалисты уже начали репетиции и подготовку к финальным выступлениям.

Александр Романович, начальник отдела культуры Молодечненского райисполкома:

Гэты фестываль з’яўляецца вялікай з’явай у жыцці горада. З кожным годам узровень канкурсантаў становіцца ўсё вышэй і вышэй. Гэта падкрэсліў і Міхаіл Якаўлевіч Фінберг па выніках конкурса ў прошлым годзе.