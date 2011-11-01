Национальная музыкальная премия Беларуси пройдет 13 декабря во Дворце республики

«Телевершина» для телевизионщиков, «Золотая литера» для газетчиков, «Павлинка» для театралов. Два года назад телеканал СТВ организовал первую музыкальную премию для эстрады. Творческую инициативу поддержало Министерство культуры Беларуси. В этом году телевизионная музыкальная премия получила статус национальной.

Как не пытался Алексей Хлестов не думать о музыкальной премии, она все же нашла своего обладателя. В 2009 году он покорил музыкальный олимп, как обладатель лучшего мужского вокала.

Алексей Хлестов:

Это соревнование, дух соревнования в рамках Беларуси, в рамках национальной культуры. Пусть это будет или белорусскоязычная песня или с русскими словами — неважно. Здесь мы доказываем и себе, и публике то, что мы можем делать лучшую музыку, что каждый артист стремится быть первым. И это правильно.

16 номинаций, пять специальных призов и уже более 300 заявок. Конкуренция нешуточная. Профессиональное жюри учтет и новизну, и голос, и даже рейтинг в радиоротации. Причем пробовать свои силы могут не только мэтры эстрады, но и начинающие исполнители.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Кроме 16 номинаций, 5 спецпризов у нас есть «Новое имя» и «Авторский дебют» — это как раз возможность для никому не известного автора заявить новую песню. И, кстати, один из спецпризов — это возможность записать новую песню уже со звёздами белорусской эстрады.

У заместителя министра культуры к эстраде — личный интерес. Владимир Карачевский долгое время проработал учителем музыки. Затем — собственные концерты и диски. Национальная музыкальная премия, говорит, поспособствует здоровой конкуренции, а значит еще более качественному эстрадному продукту. Причем, именно от качества будет зависеть финансирование эстрадных проектов.

Владимир Карачевский, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Мы создать условия для спонсоров, продюсеров, для тех, кто организовывает гастроли и выпускает диски. Поддерживать такими музыкальными акциями, как Национальная премия. Быть может, поддержать какой-то отдельный проект.

Национальная музыкальная премия пройдет 13 декабря во Дворце республики, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Организаторы обещают немало сюрпризов и настоящее шоу. Впрочем, в его яркости сомневаться не приходится. Телеканал СТВ — автор таких известных эстрадных проектов, как «Звездный ринг», «Рождественские концерты», концерты в Витебске. Эти проекты открыли новых артистов, которые на Национальной музыкальной премии уже будут бороться за звезду. Настоящую.