На улице Раковской находится самое старое место ремонта обуви в Минске

Новости Минска. Аромат сладких булочек и запах свежей акварели, узкие улочки и кирпичная архитектура 19 века. Маленький уголок старого Парижа в центре Минска. Здесь так и хочется бродить часами напролет, пить кофе и вдохновляться старинными двухэтажками... Улица Раковская — фаворит кинорежиссеров и городская колыбель белорусской живописи.

Родословная Раковского предместья началась еще в 11 веке. Поселения стали возникать около Минского замка возле реки Свислочь. Дальше — больше. Череда жилых домов сформировалась со временем в улицу, которую местные горожане стали называть Раковской, и неспроста!

Тимофей Акудович, историк, экскурсовод:

Вот она сейчас идет эта улица от реки Немига вверх до местечка Раков, где в средние века проводили свиные ярмарки, где жили лучшие гончары нашего региона, был крупный торговый центр, и улица так и называлась: Раковская улица. Позже там, на верху, появилась улица Воскресенская, в честь церкви Воскресения, и постепенно сформировалось предместье, которое получило название Раковское.

Сердцем Раковского предместья всегда была Петропавловская церковь. Здесь разворачивались шумные кирмаши. Эта церковь была построена в нелегкие времена Речи Посполитой на деньги горожан.

В 18 веке в Раковском предместье появляются храмы, а спустя столетие плодотворно строятся новые жилые и доходные дома, появляются разнообразные лавки с лакомствами и ремесленные точки. Хотя Раковское предместье было в основном еврейским кварталом с многочисленными синагогами, религиозная жизнь здесь была особой! На одной улице сосуществовали сразу 4 конфессии: от православной Петропавловской церкви до униатства.

Тимофей Акудович, историк, экскурсовод:

За моей спиной здание, это как раз еврейская синагога, построенная еще в конце 19 века. Одна из многочисленных здесь, к которой позже, в межвоенное время достроили второй этаж, в советские времена был клуб шашек и шахмат. На месте Епархиального управления еще с конца 17 века стоял Кармелитский монастырь, здесь жили католические монахи — кармелиты, после францисканцы. Кармелитский монастырь был разобран в 19, после в 20 веке, и современное епархиальное управление построило его на месте в начале 90 годов.

Прибыльное дело во все времена — гостиничный бизнес. Губернский Минск встречал немало туристов и купцов и требовал новых уютных домов. К примеру, в этом краснокирпичном здании по адресу Освобождения, 15 (сегодня - излюбленной модели для фотографов и художников) в 19 веке размещалась гостиница. Прекрасная архитектура модерна и эклектики радует и сегодня! Бурлила в 19 веке в Раковском предместье и торгово-производственная деятельность. Этот уголок Минска заполняется обойными фабриками и заводами...

Тимофей Акудович, историк, экскурсовод:

Минский хлебозавод, за мной одно из зданий начала 20 века. Промышленность возникла в середине 19 века, постепенно разрасталась, потому что хлеб всем нравился. А вот это здание построили в начале 20 века. Хлебозавод по сегодняшний день выполняет свои функции, сейчас уже в самом центре города. Что интересно. Что именно в этом здании после войны в 1945 году размещался театр юного зрителя и устраивали представления.

Как вы думаете, где находится самое старое место ремонта обуви в Минске? На улице Раковской! Признать в этой миниатюрной пристройке раритет после недавней реконструкции невозможно. Но зоркий глаз заметит: практически греческий амфитеатр! Уникальное здание с богатой лепниной и большими окнами имеет роскошный модерновый наряд.

Тимофей Акудович, историк, экскурсовод:

Место, где заключались еврейские браки, после, в советские времена, здесь размещался кинотеатр, проходили встречи.

Трагическое эхо Раковского предместья — минское гетто с 1941 по 1942 годы. От Петропавловской церкви до современной Юбилейной площади. Здесь погибло более 1000 евреев... Мемориальный знак, как осколок страшного времени.

Тимофей Акудович, историк, экскурсовод:

Именно сюда согнали всех евреев с территории Минска и близлежащих деревень, огородили огромную территорию огромной проволокой, затем стеной, а позже сюда привезли евреев даже из Германии. Но, несмотря на это, жители этого гетто Вязни умудрялись помогать партизанам, ломали технику на заводах и присылали в партизанские отряды.

Белорусский Монмартр - именно так окрестили Раковскую улицу в 70-80-х прошлого века. Ее называли приютом столичной богемы. Ученики 26 средней школы, в которой размещалось художественное училище, постоянно устраивали пленэры во двориках Раковской. Здесь выросло не одно поколение белорусских живописцев! В уютных двухэтажках было много мастерских. Здесь творили Владимир Крюковский, Зоя Литвинова, Михаил Романюк. Не почувствовать особый шарм в улочках Раковского невозможно!

Тимофей Акудович, историк, экскурсовод:

В будущем, я надеюсь, будет одной из главных «фишек» Раковского предместья: место белорусских художников, людей творческих, и общая атмосфера как раз к этому располагает.

Прогуливаясь по сохранившейся части Раковского предместья, вы словно попадаете в закулисье Минска века 19, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.