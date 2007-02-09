На книжной ярмарке "Библиотечный день"

В рамках форума "Книги Беларуси-2007" прошёл круглый стол о взаимодействии библиотек, издательств и книготорговых организаций в рамках единого информационного пространства.

Затем состоялась презентация изданий Майи Львович, Ивана ЛИтоша, Василия Сидаренко и других, вышедших на языках национальных меньшинств Украины. Посетителям также представили серию "Библиотека французской литературы" и новинки белорусского издательства "Мастацкая л_таратура" с участием авторов книг.

За сотрудничество с государственными издательствами Министерство информации наградило самые активные библиотеки республики. Среди отличившихся - областные библиотеки из Берёзовского района, Ганцевич, Речицы и Орши. В целом в стране их сегодня около девяти тысяч. Около 20% своего бюджета они расходуют на закупку новой литературы у белорусских издательств. В прошлом году библиотечные книгохранилища приобрели почти 120 тысяч наименований книг.