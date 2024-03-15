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Музыкальный театр и французский композитор Алан Симон поставят комедию «Зорро»

15 марта 2024 17:41
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Несмотря на европейские санкции, международное сотрудничество в сфере культуры активно развивается. Так, в Минск приехал известный французский композитор Алан Симон. Совместно с Белорусским государственным академическим музыкальным театром он готовит проект «Зорро», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Музыкальный театр и французский композитор Алан Симон поставят комедию «Зорро»-1

Это комедия, в которой знаменитый музыкант выступит в качестве композитора, автора либретто и режиссера. Алан Симон побывал на постановке спектакля «Тристан и Изольда», автором которого он является.

Музыкальный театр и французский композитор Алан Симон поставят комедию «Зорро»-4

Впервые спектакль был показан ровно 10 лет назад на родине композитора во Франции. Это произведение известно в Беларуси, России и странах Западной Европы. И именно с фолк-рок-оперы «Тристан и Изольда» началось сотрудничество композитора и театральной труппы Белорусского государственного академического музыкального театра.

Музыкальный театр и французский композитор Алан Симон поставят комедию «Зорро»-7

Алан Симон, композитор (Франция):
Я считаю, что актеры белорусского театра очень талантливые. Безусловно, они прекрасные люди. Многие из них на сцене буквально с детства. Я очень рад, что мне посчастливилось работать с Белорусским музыкальным театром. Это команда мечты.

Музыкальный театр и французский композитор Алан Симон поставят комедию «Зорро»-10

Ольга Железкая, актриса Белорусского государственного академического музыкального театра:
Мне этот мюзикл очень нравится. Это один их моих любимых спектаклей в нашем театре. Его очень любят зрители, постоянно у нас аншлаги, мы часто этот спектакль возим на гастроли, потому что музыка очень красивая, аутентичная.

В музыкальном театре премьера мюзикла состоялась в декабре 2017 года. С тех пор историю любви рыцаря и прекрасной красавицы рассказывали в Минске 96 раз.

# Театр # Культура

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