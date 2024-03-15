Музыкальный театр и французский композитор Алан Симон поставят комедию «Зорро»

Несмотря на европейские санкции, международное сотрудничество в сфере культуры активно развивается. Так, в Минск приехал известный французский композитор Алан Симон. Совместно с Белорусским государственным академическим музыкальным театром он готовит проект «Зорро», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это комедия, в которой знаменитый музыкант выступит в качестве композитора, автора либретто и режиссера. Алан Симон побывал на постановке спектакля «Тристан и Изольда», автором которого он является.

Впервые спектакль был показан ровно 10 лет назад на родине композитора во Франции. Это произведение известно в Беларуси, России и странах Западной Европы. И именно с фолк-рок-оперы «Тристан и Изольда» началось сотрудничество композитора и театральной труппы Белорусского государственного академического музыкального театра.

Алан Симон, композитор (Франция): Я считаю, что актеры белорусского театра очень талантливые. Безусловно, они прекрасные люди. Многие из них на сцене буквально с детства. Я очень рад, что мне посчастливилось работать с Белорусским музыкальным театром. Это команда мечты.

Ольга Железкая, актриса Белорусского государственного академического музыкального театра:

Мне этот мюзикл очень нравится. Это один их моих любимых спектаклей в нашем театре. Его очень любят зрители, постоянно у нас аншлаги, мы часто этот спектакль возим на гастроли, потому что музыка очень красивая, аутентичная.

В музыкальном театре премьера мюзикла состоялась в декабре 2017 года. С тех пор историю любви рыцаря и прекрасной красавицы рассказывали в Минске 96 раз.