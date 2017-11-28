Музыкальную гостиную Станислава Монюшко открыли в Смиловичах

Новости Беларуси. Конкуренцию Несвижу могут в скором времени составить Смиловичи. Любителей творчества Станислава Монюшко теперь ждет музыкальная гостиная, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Конкуренцию Несвижу могут в скором времени составить Смиловичи. Любителей творчества Станислава Монюшко теперь ждет музыкальная гостиная, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
А для тех, кто увлекается полотнами Хаима Сутина, всегда рады приветствовать в специальном музее. Благодаря грантам Европейского Союза, поселок Червенского района развивает ряд туристических инициатив. Это и крупные проекты, и более мелкие.
Такой, как, например, создание специальных карт, которые позволят не сбиться иностранцу с пути в поисках всемирного наследия. Кстати, только летом Смиловичи посетило около 3 тысяч человек из 18 стран. Культурологи и искусствоведы это место окрестили не иначе как «белорусский Париж».