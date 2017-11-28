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Музыкальную гостиную Станислава Монюшко открыли в Смиловичах

28 ноября 2017 14:58
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Новости Беларуси. Конкуренцию Несвижу могут в скором времени составить Смиловичи. Любителей творчества Станислава Монюшко теперь ждет музыкальная гостиная, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Музыкальную гостиную Станислава Монюшко открыли в Смиловичах-1

А для тех, кто увлекается полотнами Хаима Сутина, всегда рады приветствовать в специальном музее. Благодаря грантам Европейского Союза, поселок Червенского района развивает ряд туристических инициатив. Это и крупные проекты, и более мелкие. 

Музыкальную гостиную Станислава Монюшко открыли в Смиловичах-3

Такой, как, например, создание специальных карт, которые позволят не сбиться иностранцу с пути в поисках всемирного наследия. Кстати, только летом Смиловичи посетило около 3 тысяч человек из 18 стран. Культурологи и искусствоведы это место окрестили не иначе как «белорусский Париж». 

Музыкальную гостиную Станислава Монюшко открыли в Смиловичах-5

Музыкальную гостиную Станислава Монюшко открыли в Смиловичах-7

# Культура # Музеи

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