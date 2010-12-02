Музыкальная премия СТВ: группа «J:Морс» забросала зрителей дисками, а Quest Pistols — туалетной бумагой!

Концерт «Музыкальная премия СТВ» состоялся 16 ноября во Дворце Республики в Минске. Артистам в торжественной обстановке выставке выставили оценки за год. А зрители насладились 3-часовым концертом с участием звезд отечественного и российского шоубизнеса.

Саша Варламов, член жюри:

Люди говорят: «Вот ты меня не выбрал, а ведь я же лучше!» Ну что им ответить? Я говорю: «В следующий раз, когда у меня появится возможность, может, и у тебя что-нибудь изменится, а может, и я на тебя по-другому посмотрю».

Александр Шишук, художник-постановщик:

В оформлении использовалось около 200 световых модулей. Каждый модуль вывешивался отдельно путем расчета. Это достаточно большой объем работы.

Несмотря на известную истину, что любой экспромт — хорошо спланированная пиар-акция, зрители несколько раз испытывали если не шок, то удивление. Сначала в зал полетели диски от группы «J:Морс», которую, кстати, признали лучшим рок-коллективом, а затем группа Quest Pistols бросила в зрителей 20 рулонов туалетной бумаги.

А вот Руслан Алехно впервые попробовал себя в роли ведущего.

Руслан Алехно:

Это мой первый опыт в качестве ведущего.

Несмотря на то что жюри самой стильной признало Искуи Абалян, на это звание явно претендовали все представительницы прекрасного пола. А вот перещеголяла всех Гюнешь, которая облачилась в откровенный наряд ярко-зеленого цвета.

Гюнешь:

Каждый вокалист хочет, чтобы оценили его вокал. В этом году меня оценили — спасибо большое! Хотя я ожидала получить премию «Лучший костюм года».

Дмитрий Колдун:

Я очень люблю зеленый цвет, поэтому я очень хорошо смотрелся бы в подтанцовке у Гюнешь. У меня даже есть зеленая майка со звездой, но сегодня я ее не одел. А вообще, меня поразила группа Quest Pistols.

Более 30 музыкальных номеров, 10 номинаций и 11 специальных премий — это нужно видеть! Телеверсию грандиозного концерта смотрите ближе к Новому году в эфире телеканала СТВ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».