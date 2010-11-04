Музыкальная премия года: обладателя приза зрительских симпатий определит голосование на сайте СТВ

Артистам — оценки за год, а зрителям — почти три часа истинного драйва. Телеканал СТВ уже второй год выступает учредителем и организатором Музыкальной премии года.

Накануне жюри, в состав которого вошли представители творческой элиты страны, решало, кто будет удостоен премий. Номинаций всего 15 и 6 – специальных премий.

Статуэтки получат лучшие: песня года, исполнители, рок- и поп-группы. Дипломами будут отмечены: лучший пиар года, видеоклип, самый стильный исполнитель. Обладателя приза зрительских симпатий определит голосование на сайте СТВ.

Яркое шоу, которое пройдёт во Дворце Республики, зрители нашего телеканала увидят накануне Нового года.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, член жюри Музыкальной премии СТВ:

СТВ – молодцы, что они первыми учредили эту музыкальную премию. Сложность в том, что в этом году произошёл спад в мировой песенной культуре, поэтому такие жаркие дебаты.

Ольга Хижинкова, победительница конкурса «Мисс Беларусь 2008», член жюри Музыкальной премии СТВ:

Любого исполнителя, любую группу задевает то, что кто-то получил, а не они — это подстегивает к хорошей работе.

Сергей Малиновский, главный редактор газеты «Антенна», член жюри Музыкальной премии СТВ:

Как правило, те, кто выстрелил в один год, на следующий год ведут себя пассивно, поэтому каждый год можно давать в каждой номинации нового исполнителя.