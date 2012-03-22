Международный молодежный театральный форум «Март. Контакт» в Могилеве: билеты на все спектакли были распроданы за 20 дней до открытия

Новости Беларуси. В Могилеве во второй день Международного молодежного форума свои театральные работы представляют участники фестиваля из Украины и Германии. Харьковский «Театр-19» и коллектив «Марабу» из немецкого Бонна.

Всего же за время форума на сценических площадках Могилева будут показаны 18 спектаклей различных жанров.

Нынешний фестиваль, уже седьмой по счету, собрал рекордное количество театров: 17 представителей из Беларуси, Польши, России, Израиля, Украины, Словении, Литвы и Германии. У зрителей «Март. Контакт» пользуется неизменной популярностью. Билеты на все спектакли были распроданы за 20 дней до его открытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Тут адбываецца шмат цікавых культурных падзей, фестываляў, разнастайных пректаў, новых праектаў. Вельмі важна, што з’яўляюцца новыя цікавыя культурныя праекты.

Вельмі важна, калі на рэгіянальным узроўні разумеюць, што культура з’яўляецца асновай развіцця дзяржавы, асновай фарміравання нацыі.

Нина Мазур, театральный критик (Германия):

Политические ситуации приходят и уходят, настроения Европы меняются как ветер. Народ остается, народ совершенно прекрасный.

Мне кажется, мы делаем высокую миссию, если мы объединяем народы.