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«Маски – как символ этого века». Экспозиция масок из керамики «Між рукамі і полымем» открылась в Минске

19 марта 2019 20:07
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Новости Беларуси. В художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка керамики «Між рукамі і полымем», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Маски – как символ этого века». Экспозиция масок из керамики «Між рукамі і полымем» открылась в Минске-1

«Маски – как символ этого века». Экспозиция масок из керамики «Між рукамі і полымем» открылась в Минске-3

В 2019 году мастерам предложили раскрыть тему «Маски», при этом каждый художник был вправе по-своему трактовать свою работу. Главное требование – материалом должна быть глина. В экспозиции представлены ритуальные, обрядовые, театральные и карнавальные маски.

«Маски – как символ этого века». Экспозиция масок из керамики «Між рукамі і полымем» открылась в Минске-6

Алеся Козич, художник-керамист:
Маски – как символ этого века, потому что все надевают маски – это всем известно. Интернет этому способствует, социальные сети... В жизни все мы играем роли и надеваем маски каждый день, разные совершенно. Поэтому такая тема для всех актуальна.

С посетителями выставки будут работать экскурсоводы, которые расскажут об авторах и поделятся секретами создания экспонатов. Фишкой выставки станут мастер-классы по лепке из глины и росписи керамических изделий.

«Маски – как символ этого века». Экспозиция масок из керамики «Між рукамі і полымем» открылась в Минске-9

# Выставки в Минске # Культура # Алеся Козич # Фотофакт

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