«Маски – как символ этого века». Экспозиция масок из керамики «Між рукамі і полымем» открылась в Минске

В 2019 году мастерам предложили раскрыть тему «Маски», при этом каждый художник был вправе по-своему трактовать свою работу. Главное требование – материалом должна быть глина. В экспозиции представлены ритуальные, обрядовые, театральные и карнавальные маски.

Алеся Козич, художник-керамист:

Маски – как символ этого века, потому что все надевают маски – это всем известно. Интернет этому способствует, социальные сети... В жизни все мы играем роли и надеваем маски каждый день, разные совершенно. Поэтому такая тема для всех актуальна.

С посетителями выставки будут работать экскурсоводы, которые расскажут об авторах и поделятся секретами создания экспонатов. Фишкой выставки станут мастер-классы по лепке из глины и росписи керамических изделий.