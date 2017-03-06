Команда под руководством худрука КЗ «Брукнерхаус» начала подготовку премьеры в оперном театре Беларуси

Новости Беларуси. «Волшебная флейта» зазвучит по-новому. В оперном театре начали работу над премьерой. Ее постановкой занялась международная команда во главе с режиссером и художественным руководителем концертного зала «Брукнерхаус» в Линце Хансем Йоахимом Фрайем.

Несколько лет назад он уже работал с белорусской труппой. На этот раз из Австрии он пригласил и дирижера. Солисты Большого обещают, что постановка станет настоящим подарком для нашего зрителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Городецкий, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

В нашем театре похожих спектаклей нет. Поэтому по крайней мере это будет что-то новое и интересное нашим зрителям. Нам повезло, что австрийский дирижер знает материал, его называют одним из самых ведущих специалистов по Моцарту. Немецкий режиссер ставит, потому как опера исполняется на немецком языке.

Оценить постановку зрители смогут уже в конце марта. 84-й сезон в Большом уже ознаменовался несколькими громкими премьерами и в настоящее время труппа работает еще над двумя.