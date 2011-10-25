Коллекционные шахматы Григория Пашкова

Настоящий рыцарский турнир XII века развернулся на шахматном поле. Вот уже 20 лет керамика в руках Григория Пашкова оживает и принимает шахматное обличье. Каждая фигурка в игровой галерее мастера создана с исторической точностью и ювелирна в своем исполнении.

Правда, назвать игровыми эти шедевры шахматного ремесла трудно — такими миниатюрными скульптурами хочется любоваться

Григорий Пашков, мастер по изготовлению шахмат:

Если ты попал в мир керамики, очень сложно оттуда выйти, поменять на какую-то другую профессию.

В шахматной галерее мастера можно найти персонажей ростом от 6 до 25 см. Создавать такую игровую красоту – дело кропотливое. Каждая деталь изначально готовится из пластилина, затем снимается форма и заливается глиной, которую обжигают в печи. И только потом шахматные фигурки принимают свое обличие.

Григорий не только оживляет керамику солями и красками, но и придает ей волшебное сияние: покрывает глазурью, украшает стразами, использует техники золочения и серебрения. На создание одной коллекционной серии уходит время далеко не одной игровой партии – от 3 до 4 лет.

Почти половина эксклюзивной коллекции посвящена славным событиям государства российского: серия «Сподвижники и противники Петра I» или «Итальянский поход Суворова 1799 года». Исторически верные костюмы и портретное сходство главных фигур делают шахматное творчество еще и весьма познавательным.

Любовь к шахматам и страсть к русской истории – такой тандем проходит через все творчество Григория. Почти половина эксклюзивной коллекции посвящена славным событиям государства российского. Так, серия «Сподвижники и противники Петра I» или «Итальянский поход Суворова 1799 года». Исторически верные костюмы и портретное сходство главных фигур делают шахматное творчество еще и весьма познавательным.

Григорий Пашков, мастер по изготовлению шахмат:

В работе, посвященной обороне Севастополя, я постарался запечатлеть каждого героя: Кошка, Заяц, Демченко, Елисеев. Корнилов изображен на фоне Малахова кургана. Почему французские офицеры выполнены на фоне кораблей — потому что здесь было последнее сражение парусного флота в мире, в котором выиграли русские флотоводцы

Любовь к шахматам и страсть к русской истории – такой тандем проходит через все творчество Григория. Последнюю шахматную серию мастер посвятил 300-летию Российского флота. Среди фигур можно встретить самых знаменитых адмиралов в морской истории российского государства: Ушакова, Грейга и Спиридова. Интересна и авторская идея: корабль разрушается во время шахматной игры.

Помимо исторических фаворитов в шахматной галерее Григория Пашкова можно встретить и фантазийные и философские образы. Например, оказаться на карнавале и поучаствовать в шуточном противостоянии мужчин и женщин и даже полюбоваться экзотической красотой амазонок.

Григорий Пашков, мастер по изготовлению шахмат:

Мне здесь нравится техника исполнения: черная соль-белые глаза. Здесь я постарался оставить белые глаза, губы, чтобы были видны.

Коллекционные шедевры Григория Григорьевича побывали на выставках в Германии и Америке. А некоторым эксклюзивным сериям удалось попасть и в коллекции многих видных политиков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Григорий Пашков, мастер по изготовлению шахмат:

Здесь я постарался шахматы приблизить больше к классическому варианту. Шахматы называются квазары. На каждой пешке обязательно изобразить какое-то определенное космическое явление.