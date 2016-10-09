Как сплести корзинку и зачем сажать девочек на красное?

Новости Беларуси. 9 октября профессиональный праздник отмечают работники культуры. Люди, которые делают нашу жизнь ярче, возрождают народные традиции. В Год культуры в Столбцовском районе появился Центр ремёсел. В программе «Центральный регион» рассказали о нём и о том, почему район становится объектом внимания туристов.

Здесь родился Якуб Колас

Воспевавший красоты природы, вдохновение черпал именно в этих местах.