Как сплести корзинку и зачем сажать девочек на красное?
Новости Беларуси. 9 октября профессиональный праздник отмечают работники культуры. Люди, которые делают нашу жизнь ярче, возрождают народные традиции. В Год культуры в Столбцовском районе появился Центр ремёсел. В программе «Центральный регион» рассказали о нём и о том, почему район становится объектом внимания туристов.
Здесь родился Якуб Колас
Воспевавший красоты природы, вдохновение черпал именно в этих местах.
В деревне Яблоновка восстановили быт предков
Воссоздали традиционную деревенскую «хатку» со старинной утварью и орудиями труда.
Старинный обряд «Прысад дзіцяці» показали впервые специально для «Центрального региона»
Здесь берегут белорусские традиции. Из программы можно узнать, почему девочек сажали на красное, а мальчиков на зелёное.
В деревне Кнотовщина берегут традиции плетения корзинок из сосновой щепы
Мастер-класс от умельца, перенявшего навыки плетения от предыдущих поколений.
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О почётном гражданине Минской области Владимире Гаркуне, первом заместителе председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретариата СНГ, экс-вице-премьере Беларуси (1994 – 1998), уроженце Дзержинского района.