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Как сплести корзинку и зачем сажать девочек на красное?

09 октября 2016 15:04
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Новости Беларуси. 9 октября профессиональный праздник отмечают работники культуры. Люди, которые делают нашу жизнь ярче, возрождают народные традиции. В Год культуры в Столбцовском районе появился Центр ремёсел. В программе «Центральный регион» рассказали о нём и о том, почему район становится объектом внимания туристов. 

Здесь родился Якуб Колас 

Воспевавший красоты природы, вдохновение черпал именно в этих местах.

Как сплести корзинку и зачем сажать девочек на красное?-1

Как сплести корзинку и зачем сажать девочек на красное?-3

В деревне Яблоновка восстановили быт предков

Воссоздали традиционную деревенскую «хатку» со старинной утварью и орудиями труда.

Как сплести корзинку и зачем сажать девочек на красное?-6

Как сплести корзинку и зачем сажать девочек на красное?-8

Старинный обряд «Прысад дзіцяці» показали впервые специально для «Центрального региона»

Здесь берегут белорусские традиции. Из программы можно узнать, почему девочек сажали на красное, а мальчиков на зелёное. 

Как сплести корзинку и зачем сажать девочек на красное?-11

Как сплести корзинку и зачем сажать девочек на красное?-13

В деревне Кнотовщина берегут традиции плетения корзинок из сосновой щепы 

Мастер-класс от умельца, перенявшего навыки плетения  от предыдущих поколений.

Как сплести корзинку и зачем сажать девочек на красное?-16

Как сплести корзинку и зачем сажать девочек на красное?-18

Также в «Центральном регионе» рассказали:

Как в Слуцке отметили 900-летие города

Как сплести корзинку и зачем сажать девочек на красное?-21

Кто стал «Властелином села»

Как сплести корзинку и зачем сажать девочек на красное?-24

И о том, кем гордится Минская область

О почётном гражданине Минской области Владимире Гаркуне, первом заместителе председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретариата СНГ, экс-вице-премьере Беларуси (1994 – 1998), уроженце Дзержинского района.

Как сплести корзинку и зачем сажать девочек на красное?-27

# Культура # Традиции Беларуси # Владимир Гаркун

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