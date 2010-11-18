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Известные белорусы стали живыми картинами

18 ноября 2010 12:48
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Неизвестно, кто больше ребенок — юные звезды Евровидения или художник Андрей Смоляк, который задумал оживить свои же картины. На авантюру согласились практически все медийные люди Беларуси: политики, артисты, режиссеры, бизнесмены и спортсмены.

С каждым из них работала профессиональная команда: дизайнеры, фотохудожники, художники по костюмам, декораторы и гримеры. Некоторые перевоплотились настолько, что узнать их не смогли даже родственники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Никита Безруков, фотограф:
Концептуально другой подход к работе. Потому что обычно приходится какой-то образ придумывать самому. А здесь есть образ.

Андрей Смоляк, художник:
Мы не влазим и не подгоняем чей-то образ под конкретно мою работу, чем все занимаются. Мы делаем здесь уникальные произведения.

# Культура # Звезды

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