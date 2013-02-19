История Северного переулка в Минске

Новости Минска. Приглядитесь: в центре города, всего в нескольких шагах от академического музыкального театра, над площадью Богушевича возвышается настоящий Минск начала 20 века. Деревянные шалёванные домики, резные карнизы и ставни, кованые пороги - и все это в окружении заснеженных садов и облаков дыма из труб. Здесь невольно окунаешься в атмосферу тургеневских покоев и чувствуешь аромат вишневых садов или антоновских яблок…

Северный переулок – памятник мелкой усадебной архитектуры начала 20 века. И хоть в Минске немало кварталов с вековой судьбой, здесь от современного города осталось лишь эхо магистралей.

История Северного переулка уходит своими корнями в 16 -17 века, когда начало формироваться Лютеранское предместье. Его окружала череда улиц, названия которых были на карте города вплоть до начала 20 века. Немецкая, Лютеранская, Малолютеранская.

Существует несколько версий топонима «Северный». По одной из них, название переулка появилось еще до революции по инициативе Адама Язвинского, начальника вокзала Либаво-Роменской железной дороги. Другая трактовка объясняет название переулка близлежащей железнодорожной станцией Минск-Северный.

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, доктор исторических наук, доктор архитектуры, профессор:

Эти деревянные дома застроены в период с 1907 по 1918 годы. В северной части несколько домов более поздних, 1940 годов. Здесь, в основном, жили рабочие и служащие железной дороги, вагонно-ремонтного завода. Но, тем не менее, несколько домов принадлежало дворянам, несколько принадлежало городским мещанам и даже крестьянам из окрестностей Минска.

Мы заглянули в гости к хозяйке дома № 18 – пианистке Марине Евгеньевне Тарховой. Она родилась незадолго до начала Второй Мировой войны и признается: улице повезло, что все дома каким-то чудом уцелели и вошли в новую мирную жизнь.

Богатая резьба и веранды - стиль модерн начала прошлого века в этом доме сохранился не только в деревянном архитектурном убранстве. Белоснежные печи с фигурными изразцами и раритетными дверцами винтовой закрутки, лампа с ажурной кованой подвеской -эти детали интерьера остались в памяти пяти поколений!

Совершить путешествие во времени помогает и главная семейная реликвия – фотоальбом. Род Андриевских начинает прадед Марины Тарховой - священник, который владел приходом, в Докшицком районе деревни Вилейка.

Марина Тархова:

Вот фотография семейная дедушки, здесь бабушка, было четверо детей: два брата и две сестры. Это фотографии очень старые, где-то 1930 годов. Дедушка работал служащим на железной дороге. Он построил этот дом в 1910 году.

Современный хозяин дома №14 Северного переулка - также потомок священника! Правда, познакомиться с Георгием Савватьевичем Шевченко можно лишь заочно: на этом фото. В кадре появляться наш герой не захотел, зато поведал немало интересного из своей родословной.

По старинным открыткам Георгий Савватьевич делает вывод, что дом был построен около 1911 года, с тех пор почта уже приходила по этому адресу. Прадед Николай Ярош был служащим на железной дороге, но дом построила его инициативная супруга Екатерина Лаврентьевна, уверяет хозяин. Затем династию продолжили дочери. Бабушка нашего героя, Вера Николаевна, вышла замуж за священника Николая Семеновича, который в 1914 году окончил Минскую Духовную семинарию. Этот снимок – уникальное свидетельство дореволюционного образования в Минске.

В 1970 годах при строительстве проспекта Дзержинского южную часть переулка убрали и некоторые дома уникального квартала снесли. В 1980 годы, ввиду развития неподалеку московской овощной фабрики, часть деревянной застройки также была утрачена. Изменилась и нумерация: сегодня Северный переулок начинается с 10 дома.

Его история известна с 1905 года. Его современные хозяева Галина и ее брат Анатолий помнят Северный с начала 1960 годов. Здесь прошло их детство, для них жизнь переулка всегда останется разделенной на два этапа: до и после проспекта Дзержинского.

Галина Любутина:

У меня папа в 1944 здесь остался сверхсрочно служить, призвали в 1944 году на срочную службу с России, он с Липецкой области сам, и сюда прислали. Встретил мою маму - коренную белоруску. Им в 1951 году здесь как молодой семье дали коммунальную комнату. У нас пели соловьи, цвела сирень. Поэтому преобразования были очень выражены. Снесли все наши деревянные дома, отселили моих одноклассников отсюда, моих друзей детства. Училась в 41 школе, ходили в школу по этому частному району, спускались вниз к Дому культуры суконного комбината, это сейчас музыкальный театр, обходили вокруг него, выходили на Мясникова - так мы шли на улицу Московскую. Здесь все было застроено частным сектором.

Около 14 домов Северного переулка с начала прошлого века сохранились в идеальном состоянии. Дерево того времени было совершенно иное, смолистое, высокого качества. Поэтому украшать столицу этот деревянный ансамбль может еще очень долго. Сегодня Северный переулок числится в государственном списке охраняемого историко-культурного наследия.

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, доктор исторических наук, доктор архитектуры, профессор:

Местные жители интересуются, как будет далее решаться судьба, которая не решается, к сожалению. А вследствие того, что она не решается, это создает большие проблемы с развитием здесь благоустройства, газоснабжения, ремонта, в том числе этих домов. Тем не менее, эти вопросы решать надо.

Марина Тархова:

Я не представляю себя, допустим, на 13 этаже, когда тут вышел – все сразу на земле.

В перспективе реконструкции района, примыкающего к проспекту Дзержинского, на месте Северного переулка планируется создание города мастеров и этнографического музея под открытым небом с сохранением исторической застройки, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.