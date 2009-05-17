Искусство вместо сна. Ночь музеев в Минске (ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО)

Всю минувшую ночь музеи столицы бодрствовали, а вместе с ними и публика. Было на что подивиться. «Мумии и Клеопатры» оживали в национальном художественном, дискотека 80-х в музее истории и культуры, а в музее Заира Азгура – мастер-класс по лепке. Наш корреспондент Анастасия Дехтяр тоже наслаждалась бессонницей.

Только один раз в году и только ночью. Музейная тишина нарушается, а свет в экспозиционных залов горит до зари. Культурное паломничество с каждым годом захватывает все больше минчан.

В этом году поток посетителей едва сдерживали сотрудники милиции. Очередь начиналась на другой улице. Ежегодный ажиотаж вдохновляет музейщиков придумывать настоящие пиар-ходы. В Национальном художественном – дресс-код. Люди в красном и золотом проходят бесплатно.

Тут на каждый метр галереи – своя миниатюра, объединенная в общую композицию «Калейдоскоп восточных грез». Искусство оригами, каллиграфии, инсталляции, перфоманса и пескографии сопровождали открытие выставок посвященных культуре Египта и Японии.

Нашлось в Национальном художественном место и для классики. По своему классической стала и вечеринка у национального музея истории и культуры Беларуси.

Легендарные Битлз и популярная музыка 70-х -80-х - из уст певца Дяди Вани. Под ее ритмы танцевала твист публика и художник Андрей Смоляк. Кстати, его персональная выставка стала изюминкой вечера. Зрители впервые увидели 60 неизвестных картин мастера, большинство из которых были написаны в советском духе.

100 килограммов глины на эту ночь заготовил музей скульптора Азгура. Не боясь грязной работы, лепили все. Среди юных скульпторов был замечен даже начальник управления культуры Мингорисполкома.

Шматок сала – это лучший белорусский продукт. Подобным кулинарным изыском заманивали в литературном музее Якуба Колоса на презентацию «Ландшафтные усадьбы Минска». А еще посетитель шел подивиться на личное авто песняра – старенькую «Победу» 53 года выпуска. По наследству она перешла внук писателя, но хранится в гараже музея.

На английском в исполнение Посла Великобритании в Беларуси звучит известный всем «Мой родны кут» из поэмы «Новая зямля».

Впрочем, как ни планируй свой экскурсионный маршрут, одной ночи и не хватило бы, чтобы объехать все музеи столицы и подивиться на все программы. Но каждый, кто эту полночь провел в бессоннице, уж точно утолил свой культурный голод, хотя бы на год.

Анастасия Дехтяр, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.