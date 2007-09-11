Иосиф Кобзон отмечает 70-летний юбилей

11 сентября вечером на сцене Государственного Кремлевского дворца состоится концерт, посвященный еще и полувековому юбилею творческой деятельности артиста. Всего в репертуаре певца - около 3 тысяч песен. И сегодня прозвучит лишь малая их часть. Предстоящее выступление уже называют грандиозным. 10 лет назад концерт Иосифа Кобзона длился 12 часов - до утра. Тогда же певец объявил о завершении своей активной концертной деятельности. Но, к радости многочисленных поклонников, этого не произошло.

С юбилеем Иосифа Кобзона поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.