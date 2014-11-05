Художник Ольга Дёмкина: Франция - это моё сердце, а душа - Беларусь!

Вот уже 18 лет Вы живёте во Франции. За это время Ваши работы приобрели мировую известность. Франция - родина гобелена. Но самое интересное, что именно Вы, белоруска, возрождаете гобелен как вид современного искусства во Франции. Как так случилось?

Ольга Дёмкина, художник:

Жизненный ритм и модерн как-то вытеснил этот вид - гобелена во Франции. Все же это страна цивилизованная и европейская. Конечно, идёт больше коммерческий, быстрый ритм как жизненный, так и в искусстве. И гобелен - как марка этой прекрасной страны. Ведь известны гобелены Марка Шагала, Пикассо и т.д. Это осталось визитной карточкой Франции. Но именно гобелены, которые могли бы выставлять художники -редкость. Даже просили первое время не называть гобеленом, но позже они восприняли мое видение как что-то новое: атмосферный дух в искусстве, который они уже знают.

Известный французский журнал как-то сравнил Ваше искусство с гомеопатическим лекарством: «Возле Ваших работ легче дышится!». Ваши мысли по этому поводу.

Ольга Дёмкина, художник:

Многие андрологи измеряли ауру, энергетическую сторону, и отметили очень положительную энергетику.

После переезда во Францию, в Ваших палитрах исчез чёрный цвет. Палитра богата тёплой гаммой. Это связано с новым состоянием души?

Ольга Дёмкина, художник:

Я живу в южной части Франции, где из мастерской видны Альпийские горы, Предальпийские… И лаванды цветут внизу. Запах лаванды, роз, парфюмерии, которая делается там в замках этого региона. И, конечно, это ощущение солнца, видимо, воздействует. Я сама не замечала, как я каждый раз выдавливала чёрный цвет на свою палитру и убирала к вечеру. Один из журналистов, который попросился войти, искусствовед, зашёл и после написал статью «Ольга Дёмкина. Чёрная палитра цвета»… Это он отметил. Действительно, потом я стала замечать, что чёрный мне совершенно не нужен.

Интересно: как всё начиналось? Вы помните свою первую работу?

Ольга Дёмкина, художник:

Нас было четверо в семье. Я - самая маленькая. Мама нам всегда давала красивые маленькие альбомчики, акварель… Однажды отец купил краски в тюбиках, и думал, что это акварель. Это была не акварель. Я написала красивый рисунок по сказке: белые лебеди, какие-то розы, принцессы. Вдруг утром все жиром расползлось. Выясняли, кто это сделал. Когда мама подошла, выяснилось, что это краски масляные. В семье этот рисунок держится очень таинственно. Я всегда в детстве мечтала быть парфюмером. Я очень любила запахи в природе и всегда создавала их из какой-то коры или каких-то лепестков в бутылочке с водой. Также мечтала работать на шоколадной фабрике. Тогда не хватало шоколада. Но и рисование. Также - пела. Но все же мама мне всегда говорила: «Ты всегда можешь быть художником и купить шоколад, парфюмерию… », она замечала, что искусство во мне преобладает больше. С детства уже был такой момент, надо отдать дань моим родителям, матери, которая давала возможность видеть теплоту, видеть, как горят звёзды на небе через заледеневшие веточки. Через много-много лет у меня рождались темы «Диалог звёзд с травой», «Диалог звёзд с деревьями» и т.д.

Стать хорошим профессиональным художником невозможно по взмаху волшебной палочки. Как Вы считаете, чтобы достичь высот нужно ли специальное профессиональное художественное образование?

Ольга Дёмкина, художник:

Французы не считают, что обязательно нужен диплом. Во Франции может представляться человек абсолютно без диплома, его любят - искусство приобретают. Но они чувствуют, как оно идёт: от души или просто какие-то холодные копии. Для меня большой шаг то, что это было профессиональное начало. Профессиональное обучение тоже дает большой диапазон для работы. Нужно отдать дань моему педагогу - Щемелёву Леониду Дмитриевичу, который учил всегда сохранять свою индивидуальность и всегда учил смотреть на вещи просто, но иметь своё видение: не копировать, не завидовать другим, а идти по маленькой своей тропинке со своею звездой.

Чтобы иметь основание для творчества необходимо, чтобы сама Ваша жизнь была содержательна. Где Вы черпаете своё вдохновение?

Ольга Дёмкина, художник:

Вы знаете, можно увидеть все в простых вещах, даже в росе, которая переливается. Можно увидеть дыхание воздуха. Его вибрации.

Чем отличаются француженки и белорусские женщины?

Ольга Дёмкина, художник:

Мне кажется, француженки уступают нашим женщинам по красоте. Француженка не будет ходить на высоких каблуках целый день, как у нас.

Когда Вы говорите о Беларуси, Вы говорите «у нас», «мы». Но Вы же живёте во Франции. Вы скучаете?

Ольга Дёмкина, художник:

Жизнь во Франции - все же не основная моя жизнь. Я живу там всего 18 лет. Я всегда отношу себя к Беларуси. Я даже не меняю свою национальность. Это не меняется в искусстве, я остаюсь гражданкой Беларуси. Франция - это моё сердце, но душа - это моя Беларусь!

А чем увлекаетесь помимо искусства?

Ольга Дёмкина, художник:

Я хожу в бассейн. Очень люблю природу. Всегда перед началом работы в мастерской я делаю пробежку вдоль горной дорожки. Люблю принять душ, выпить чай с мёдом. Я люблю путешествия. Не обязательно далеко. Я просто выбираю новое место: где-то маленькая деревушка, где-то небольшой городок. И конечно же, люблю общение с людьми.

С каким настроением Вы уезжаете из Беларуси?

Ольга Дёмкина, художник:

Это всегда воспринимается, как большой глоток криницы - всё же я здесь родилась. Это моя земля! Здесь нет слов. Просто пьёшь как молоко маленькую жизнь. Это прекрасно!

Берите с каждого дня самое лучшее. Если солнце - примите лучи солнца, если дождь - тоже радуйтесь. Слушайте самые позитивные моменты в тишине, в диалоге, и что-то открывайте для себя.