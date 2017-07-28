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Факультатив по изучению индийского языка хинди открыли на факультете международных отношений БГУ

28 июля 2017 20:15
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Новости Беларуси. Почитать «Махабхарат» в оригинале теперь не проблема. На факультете международных отношений БГУ открыли факультатив по изучению индийского языка хинди, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Факультатив по изучению индийского языка хинди открыли на факультете международных отношений БГУ -1

Записаться на курсы могут и студенты, и преподаватели. Изучать будут не только основы языка, но и культуру, литературу, философию, мифологию  и религию Индии.

Это первый факультатив по хинди в стране. Овладеть древним языком можно будет за полтора года. Интерес велик – за несколько дней уже записались два десятка студентов.

Факультатив по изучению индийского языка хинди открыли на факультете международных отношений БГУ -4

Анастасия Мозгова, сотрудник кафедры языкознания и страноведения Востока факультета международных отношений БГУ:
Очень много с мехмата, ведь IT-индустрия в Индии очень развита, и поэтому с точки зрения профессионального роста они будут брать этот факультатив, с химического факультета очень много к нам желающих записываются, опять же, фармацевтика в Индии развита очень.

Виктор Шадурский, декан международного факультета БГУ:
Индия огромная страна, самая крупная по численности, развивающаяся экономика. Конечно, интересы Беларуси в Индии очень широкие.

# Культура # Фотофакт # Беларусь-Индия # Виктор Шадурский # Анастасия Мозгова

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