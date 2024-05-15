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Дни духовной культуры России стартовали в Минске

15 мая 2024 13:43
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Дни духовной культуры России в Беларуси собирают друзей в Минске. Церемония открытия состоялась в Белорусской государственной академии музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дни духовной культуры России стартовали в Минске-1

В фойе презентовали выставку Государственного исторического музея, прошел и круглый стол, на котором знаменитые деятели культуры обсудили систему подготовки музыкантов в Беларуси и России. Сегодня это основа сохранения духовной культуры Союзного государства. Среди озвученных вопросов синхронизация моделей высшего музыкального образования двух стран, актуальные направления творческого взаимодействия вузов, роль конкурсов в системе поддержки одаренной и талантливой молодежи. Внимание уделили и проблеме инклюзивной подготовки музыкантов.

Дни духовной культуры России стартовали в Минске-4

Елена Куракина, ректор Белорусской государственной академии музыки:
В России и Беларуси единая система непрерывного художественного образования, которая ведет отсчет еще с первых российских консерваторий, но окончательно сформировалась в Советском Союзе. И эта система является нашим общим культурным достоянием, которое мы невероятно оберегаем, прикладываем много усилий, чтобы его сохранить и в то же время совершенствовать в соответствии с требованиями сегодняшнего дня.

Дни духовной культуры России стартовали в Минске-7

Александр Рыжинский, ректор Российской академии музыки им. Гнесиных:
Сегодня идет образовательная реформа в Российской Федерации, знаю, что она продолжается и в Республике Беларусь. И как раз это время, когда мы можем настроить саму структуру образования на тот лад, который позволит нам абсолютно беспрепятственно совершать академический обмен нашими студентами, сделать возможным обучение наших студентов в вузах друг друга. И в последующем работу уже наших состоявшихся профессионалов-музыкантов в коллективах творческих нашего Союзного государства.

Дни духовной культуры России стартовали в Минске-10

Программа международного проекта рассчитана на четыре дня. Запланировано проведение мастер-классов по хореографии, оркестровому и хоровому искусству. Также российские музыканты выступят со своими концертными программами.

# Беларусь-Россия # Культура

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