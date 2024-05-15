Дни духовной культуры России стартовали в Минске

Дни духовной культуры России в Беларуси собирают друзей в Минске. Церемония открытия состоялась в Белорусской государственной академии музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фойе презентовали выставку Государственного исторического музея, прошел и круглый стол, на котором знаменитые деятели культуры обсудили систему подготовки музыкантов в Беларуси и России. Сегодня это основа сохранения духовной культуры Союзного государства. Среди озвученных вопросов синхронизация моделей высшего музыкального образования двух стран, актуальные направления творческого взаимодействия вузов, роль конкурсов в системе поддержки одаренной и талантливой молодежи. Внимание уделили и проблеме инклюзивной подготовки музыкантов.

Елена Куракина, ректор Белорусской государственной академии музыки:

В России и Беларуси единая система непрерывного художественного образования, которая ведет отсчет еще с первых российских консерваторий, но окончательно сформировалась в Советском Союзе. И эта система является нашим общим культурным достоянием, которое мы невероятно оберегаем, прикладываем много усилий, чтобы его сохранить и в то же время совершенствовать в соответствии с требованиями сегодняшнего дня.

Александр Рыжинский, ректор Российской академии музыки им. Гнесиных:

Сегодня идет образовательная реформа в Российской Федерации, знаю, что она продолжается и в Республике Беларусь. И как раз это время, когда мы можем настроить саму структуру образования на тот лад, который позволит нам абсолютно беспрепятственно совершать академический обмен нашими студентами, сделать возможным обучение наших студентов в вузах друг друга. И в последующем работу уже наших состоявшихся профессионалов-музыкантов в коллективах творческих нашего Союзного государства.