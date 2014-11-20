Дидье Локвуд - первая скрипка мирового джаза - провел мастер-класс для студентов БГУКИ

Новости Беларуси. Чарующие ноты тонкого искусства. Мастер-класс для студентов университета культуры и искусств провел французский виртуоз Дидье Локвуд — первая скрипка мирового джаза, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мастер импровизации и создатель уникального звука. Скрипач мирового класса Дидье Локвуд, помимо своей основной концертной программы, решил заглянуть на творческий вечер в Белорусский государственный университет культуры и искусств. Разговор заладился сразу – язык музыки объединил далекие страны и разные поколения.

Встреча прошла в рамках ежегодного фестиваля джаза «JazzinMinsk-2014».

На столичных площадках выступали мэтры из США, Великобритании, Франции, Германии и других стран.