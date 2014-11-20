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Дидье Локвуд - первая скрипка мирового джаза - провел мастер-класс для студентов БГУКИ

20 ноября 2014 18:14
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Новости Беларуси. Чарующие ноты тонкого искусства. Мастер-класс для студентов  университета культуры и искусств провел французский виртуоз Дидье Локвуд — первая скрипка мирового джаза, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мастер импровизации и создатель уникального звука. Скрипач мирового класса Дидье Локвуд, помимо своей основной концертной программы, решил заглянуть на творческий вечер в Белорусский государственный университет культуры и искусств. Разговор заладился сразу – язык музыки объединил далекие страны и разные поколения.

Встреча прошла в рамках ежегодного фестиваля джаза «JazzinMinsk-2014».

На столичных площадках выступали мэтры из США, Великобритании, Франции, Германии и других стран.

# Культура # Фестивали и карнавалы # Джаз в Беларуси

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