Детской музыкальной школе искусств №1 имени Л.П. Александровской исполнилось 90 лет

90 лет сегодня исполняется первой столичной музыкальной школе имени Александровской. Этим утром отпразднуем юбилей и подведём итоги работы вместе с гостями программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. В студии – директор ГУО «Детская музыкальная школа искусств №1 имени Л.П. Александровской» Сергей Перепеча и воспитанник этой школы, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи Ярослав Макарич.

90 лет. Таким возрастом не каждый ВУЗ может похвастаться.

Сергей Перепеча, директор ГУО «Детская музыкальная школа искусств №1 имени Л.П. Александровской»:

1926 год – строительство нового Государства и строительство новой культуры, первого искусства. Первая музыкальная школа, она тогда так называлась, внесла свой значительный вклад в становление современного белорусского музыкального искусства, которое признано во всём мире. Школа подготовила не только огромное количество музыкантов, исполнителей, педагогов. Она заложила фундамент современной музыкальной педагогики.

Ярослав, каково это: учить детей, делиться своим мастерством? Ведь только недавно Вы «выпустились», и своим талантом делитесь с малышами…

Ярослав Макарич, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи:

На самом деле, это очень сложно: делиться теми навыками, которыми я владею. Это, можно сказать, даже невозможно! Нужно объяснять, как ставить пальцы, как прижимать струны, что болит палец, не бойся, пройдёт через год, помучаешься. Психологически очень сложно мне справиться. Я очень эмоциональный человек, и, когда я объясняю, как сыграть «Кузнечика», – это всегда очень сложно. Но в то же время очень интересно то, что я даже сам могу чему-то научиться у этих детей, когда я им что-то объясняю: до меня доходит что-то иначе. Я объясняю как сыграть тот или иной момент, и смотрю на это по-новому. Я объясняю это с той позиции, чтобы меня понял маленький ребёнок. Это очень важно для меня. Порой, я что-то сам учу, разбираю и не понимаю, как мне это сделать, когда я сталкиваюсь с проблемой, которая ниже уровнем, объясняю это своему ученику, – я начинаю смотреть на какие-то вещи тоже по-другому. Мне это тоже помогает развиваться.