День магических восьмерок отметил юбилейной выставкой художник Владимир Прокопцов

Она открылась сегодня ровно в 8 часов 8 минут и 8 секунд утра в Минске. В экспозиции 8 работ, написанных за последние 8 лет. Таким оригинальным образом Владимир Прокопцов отмечает свой 55-летний юбилей. Почти все картины посвящены малой Родине – Гомельщине: здесь и родительский сад, и баня, и осенний парк. А на одной из работ художник изобразил сам себя. С юбилеем Владимира Прокопцова пришли поздравить многочисленные друзья, коллеги родственники. Самые желанные подарки, отметил художник, картины, которые пополнят фонд Национального художественного музея.



Отметим, что выставка "Мое время" будет работать 8 дней, 8 часов и 8 минут.