Прямой эфир

Белорусы намерены включить традицию шаповальства в список наследия ЮНЕСКО

08 июня 2012 10:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси, Могилевская область. Белорусскую традицию шаповальства намерены включить в список наследия ЮНЕСКО. Международный форум об охране нематериального культурного достояния проходит в эти дни во Франции. Белорусская делегация намерена вписать в этот престижный список традицию изготовления самой народной зимней обуви. Шаповальство — умение вручную валять валенки — в Дрибинском районе Могилёвской области передается из поколения в поколение ещё с XIX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дрибинские валенки согрели не одно поколение белорусов. Известны они были и в соседней России, и в дальнем зарубежье. Говорят, что деревенские мастера обували вельможей, поэтов и даже царей.

Есть у дрибинских мастеров своя отличительная особенность. Ещё в XIX веке местные шаповалы придумали свой язык общения — так называемый «Катрушніцкі лемезень». Его и теперь в округе хорошо знают и часто используют в повседневной жизни.

Вместе с языковыми традициями из поколения в поколение передаётся и бесценный опыт шаповальства. Чтобы ремесло продолжало жить, здесь ему обучают с детства.

Шаповальство в Дрибинском районе уже получило статус нематериальной историко-культурной ценности Республики Беларусь. Местные умельцы и сейчас продолжают расширять модельный ряд древней и здоровой обуви. Недавно всерьёз занялись декором валенок. Также начали делать из овечьей шерсти головные уборы и варежки.

# Культура # Достопримечательности Беларуси # Фотофакт # Валенки

Другие новости рубрики

Все новости
06 июня 2012 10:31

Цветы, которые создаются краской!

06 июня 2012 09:55

Почему лучшая травести советского кино Надежда Румянцева на пике популярности оставила карьеру на 12 лет

05 июня 2012 19:02

Ручной дождь или как создать музыку дождя