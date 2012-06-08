Белорусы намерены включить традицию шаповальства в список наследия ЮНЕСКО

Новости Беларуси, Могилевская область. Белорусскую традицию шаповальства намерены включить в список наследия ЮНЕСКО. Международный форум об охране нематериального культурного достояния проходит в эти дни во Франции. Белорусская делегация намерена вписать в этот престижный список традицию изготовления самой народной зимней обуви. Шаповальство — умение вручную валять валенки — в Дрибинском районе Могилёвской области передается из поколения в поколение ещё с XIX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дрибинские валенки согрели не одно поколение белорусов. Известны они были и в соседней России, и в дальнем зарубежье. Говорят, что деревенские мастера обували вельможей, поэтов и даже царей.

Есть у дрибинских мастеров своя отличительная особенность. Ещё в XIX веке местные шаповалы придумали свой язык общения — так называемый «Катрушніцкі лемезень». Его и теперь в округе хорошо знают и часто используют в повседневной жизни.

Вместе с языковыми традициями из поколения в поколение передаётся и бесценный опыт шаповальства. Чтобы ремесло продолжало жить, здесь ему обучают с детства.

Шаповальство в Дрибинском районе уже получило статус нематериальной историко-культурной ценности Республики Беларусь. Местные умельцы и сейчас продолжают расширять модельный ряд древней и здоровой обуви. Недавно всерьёз занялись декором валенок. Также начали делать из овечьей шерсти головные уборы и варежки.