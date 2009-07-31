Архивы Радзивиллов и Несвижская коллекция книг включены в регистр ЮНЕСКО «Память мира»

По рекомендации экспертов это документальное наследие вошло в число 35-ти новичков списка.

В настоящее время раритеты находятся не только в Беларуси, но и Финляндии, Литве, Польше, России, Украине. Коллекция создавалась с 15-го по 20 век семьей Радзивиллов – одним из самых известных аристократических родов Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. В архивах сохранились как государственные документы и договоры, так и частная переписка Радзивиллов.

Наряду с ними в регистр «Память мира» вошли британская Великая хартия вольностей 1215 года, героическая поэма средневековой Европы Песнь о Нибелунгах, архивы Лиги наций.