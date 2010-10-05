Анна Семенович: Меня считают комедийной актрисой, но я бы хотела сыграть серьезную роль, со слезами

Анна Семенович – спортсменка, певица, модель, теперь еще и актриса, воплощение мечты, объект зависти. Актерский талант она в себе обнаружила недавно. Вначале, конечно, был кастинг...

Соревноваться в мастерстве пришлось с самой Ксюшей Собчак. Зато теперь – предложений море и сценарием не перечесть.

Анна Семенович, актриса:

Наверное, это мое время, мой час пик. Подумали, она умна, красива, талантлива, поет, катается. Наверное, сейчас пошла на меня мода.

Имидж экранной дивы поддерживать нелегко. Ради разворота в журнале – восемь смен костюмов. Но оставаться на плаву – значит мелькать: на экране, страницах, в рекламе. В актрисе, как в человеке, все должно быть прекрасно, но ни один из нарядов, принесенных Анне для фотосессии, ей не нравится. Проблему улаживают тут же.

Анна Семенович, актриса:

Я точно поняла, что я комедийная актриса. Все мне говорят, что я очень хорошо смотрюсь в комедии, могу с серьезным лицом говорить совершенные глупости, хлопать глазками, пухленькие губки. Но я бы хотела когда-нибудь сыграть серьезную роль, со слезами.