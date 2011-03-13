Андрей Гнёт, режиссер, клипмейкер: Белорусские клипы представляют собой жалкое зрелище

«Белорусские клипы действительно представляют собой жалкое зрелище». «Есть такая-то сумма. Как бы мне снять на нее что-нибудь?» «К сожалению, понятие «клипмейкерство» в Беларуси отсутствует». И это говорят режиссеры, клипмейкеры — люди, которые занимаются съемками видеоклипов в Беларуси. Как же так: индустрии нет, а клипы производятся, режиссеры есть, а качество — под вопросом!?

Андрей Гнёт, режиссер, клипмейкер:

Сейчас белорусское клипмейкерство представлено в самом начальном, зачаточном состоянии. Чаще всего это хобби, для многих это игра выходного дня, съемки для друзей, родственников и знакомых.

В творческой копилке Андрея Гнёта — одни из самых дорогих клипов Беларуси, снятые для Ирины Итеры, Ильи Митько и группы «Love and doors». По слухам, если хочешь снять видео у Андрея, нужно иметь не менее $20 тысяч, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Гнёт:

Если Андрей Гнёт снимает от $20 тысяч, это не значит, что эти деньги он кладет себе в карман и покупает новый автомобиль. Это необходимо для соблюдения технологии, в рамках которой я привык работать. Я никогда не буду снимать на плохую камеру без света. Я никогда не буду браться за результат, качество которого я не могу гарантировать.

Денис Волков, режиссер, клипмейкер:

Для меня не имеет значения, сколько стоит то или иное производство, каков бюджет клипа. Если я подписываюсь, то подписываюсь под чем-то.

Денис Волков уже подписался под многими работами — для Анны Шаркуновой, Германа, Ларисы Грибалевой, Улялюм и других. Он считает, что если бюджет клипа меньше 10 млн белорусских рублей, то его лучше не снимать.

Денис Волков:

Музыкальный клип — это музыкальный ролик. Его основная задача — продать исполнителя. Зритель, посмотрев видео, должен четко понять, кто перед ним стоит, помимо того, что за музыку он играет, что это за человек, что за личность.

Александр Потапов, режиссер, клипмейкер:

Стоить клип может сколько угодно. Всё зависит от того, что там будет, какая графика, насколько дорогой оператор, режиссер будут задействованы, какова идея. К сожалению, за идеи у нас не привыкли платить.

Александр Потапов вложил немало сил, а главное, идей в клипы белорусских артистов: Саши Немо, Алены Ланской, Виктории Алешко, Ларисы Грибалевой и других. Считает, что многими зрителями владеет стереотип: если плохой клип, значит, обязательно снимали белорусские режиссеры.

Александр Потапов:

Я не могу согласиться с этим, потому что есть очень много клипов, которые зритель смотрит и даже не подозревает, что они сняты белорусскими режиссерами и операторами. Конечно, есть работы, не столь достойные внимания. Я ценю, когда в клип вложена какая-то идея.

Пообщавшись с тремя создателями видеоклипов, можно выделить основные проблемы пока еще зарождающейся индустрии клипмейкерства. Во-первых, белорусские артисты не всегда могут позволить себе качественное видео.

Денис Волков:

Музыкальный продюсер должен знать стоимость музыкального видео, чтобы сориентироваться, что он собирается лепить из той или иной девочки или из того или иного мальчика. Если он хочет сделать из нее «Леди Гагу», то нужно будет подготовить много денег.

Александр Потапов:

Сегодня процедура происходит по-другому. Артисты подходят к клипмейкерам, операторам, режиссерам и говорят: «Есть такая-то сумма, как бы мне что-нибудь снять на нее?» Это неправильно.

Андрей Гнёт:

Клипы — это производная успеха артиста. Нет у артиста денег, нет возможности развернуться и реализоваться — не будет клипов и не будет индустрии. Это всего лишь обертка.

Денис Волков:

Ждать, что наши музыкальные звезды понесут миллионы — бессмысленно. Как только у них появятся миллионы, они пойдут снимать в другие места.

Вторая проблема, о которой поведали режиссеры, — это недоверие артистов белорусским творцам.

Андрей Гнёт:

Конечно, сложно обвинять исполнителя, например, Ольгу Барабанщикову, что она взяла чемодан денег и уехала в Москву. Значит, наверное, она нам не доверяет. Наверное, мы где-то слажали и что-то не получилось.

С другой стороны, мы все существуем в одной системе, и нельзя разделять исполнителя и тех, кто для него снимает клипы. Мы ведь работаем в одной индустрии, поэтому нам надо больше общаться друг с другом.

Некоторые белорусские артисты принципиально не снимают клипов. Например, Алексей Хлестов. Он считает, что овинчка не стоит выделки — ротироваться негде — это третья проблема.

Александр Потапов:

Придет время, когда появятся новые каналы, которые позволят белорусским артистам крутить свои клипы. Ведь одна из проблем — недостаток музыкальных каналов, где можно ротировать белорусские клипы.

Андрей Гнёт:

Они не приносят нужных дивидендов, даже если артист снимает очень хорошие, китчевые, яркие или скандальные клипы. Поднимается какая-то волна, возникает некий пиар вокруг этого. Не всегда удается правильно воспользоваться этим эффектом. Деньги, вложенные в раскрутку такого рода, порой ничего не приносят.

То, что пока индустрия производства видеоклипов только на старте, виноваты не одни артисты. В нашей стране существует хорошая техническая база для съемок, есть павильоны, прекрасная аппаратура, но не хватает обмена опытом.

Андрей Гнёт:

Если артист боится рисковать большими деньгами, но при этом хочет получить гарантированный продукт, следует проявить хотя бы чуть-чуть разумного патриотизма и привезти специалистов оттуда сюда. По крайней мере, эти специалисты научат наших чему-либо. Будет получен такой же результат, но постепенно, год за годом будет расти белорусская творческая база.

Я категорически против того, чтобы желание снимать клипы перевозилось, например, в Россию или Украину.

Несмотря на наличие сложностей в производстве видеоклипов, артисты не перестают обращаться к режиссерам за визуализацией своих песен. Ведь клип — это визитная карточка, которая в багаже певца или певицы занимает не последнее место. Интересно, сколько еще нужно лет, чтобы индустрия производства видеоклипов стала успешной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Денис Волков:

Здесь много составляющих. Не берусь предсказывать будущее.

Андрей Гнёт:

Мы все существуем сами по себе, не в рамках сложившейся индустрии, а в рамках того, что кто-то снимает что-то для своего удовольствия, и у него это получается хорошо. Кто-то пытается на этом зарабатывать деньги, и порой это тоже хорошо получается.

Александр Потапов:

Проблема многогранна. Нельзя сделать что-то одно — и всё станет хорошо. Надо решать с разных сторон, тогда этот камень сдвинется с места. И не одному мне, а всем.

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