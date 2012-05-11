Анатолий Голуб, актер: У нас нет традиции во время спектакля уходить в буфет. Но надо попробовать

Актер Национального драматического театра им. Горького Анатолий Голуб к месту службы прибывает далеко не в первых рядах. Но его день начинается раньше, чем у многих коллег по цеху – примерно в 6 утра. Три часа работы в радиоэфире, а потом – сразу в театр, на репетицию. Чтобы из радиоведущего превратиться в театрального актера, есть 10 минут – на обязательную чашку чая с домашними бутербродами.

Анатолий Голуб, актер:

На пробы надо съездить. Обычная работа.

Мне в кайф, скажем так. Бывают репетиции очень удачные, бывают – скучные, неинтересные. Думаешь, что можно было бы в это время что-нибудь интересное сделать. Например, съездить в Раков, дом построить, что-нибудь полезное по дому, порядок навести.

У меня была мечта – построить хороший деревянный дом для себя и для детей, чтобы осталось красивое, чтоб вспомнили папу или деда.

Я строю традиционный белорусский дом, рубленный, из бревен. Приходится там мелкие работы выполнять: подкрасить, сгрести. Работы хватает. И эта работа тоже доставляет удовольствие, это тоже своего рода отдушина.

Еще одна отдушина – семья. Жена Анна и две дочки – Маша и Ульяша.

Анатолий Голуб, актер:

Редко детям песни пою, хотя они очень любят.

Я, стыдно сказать, лет 5 вообще по театрам не хожу. Появились маленькие дети, и ты понимаешь – или спектакль посмотреть, или свободный вечер провести с семьей. И не заметишь, как они выросли, эти малышки.

Артисты умеют же читать, причем с выражением, по ролям. Иногда дети слушают, потом начинают смотреть на папу, потому что он начал наигрывать. Им интересно, они познают жизнь.

Любой человек может почитать выразительно сказку, но иногда начинаю специально утрировать волка, Бабу Ягу. И самому веселее, и деток заводит.

В Русском драматическом Голуб – отнюдь не старожил. В 1991, закончив Белорусский театрально-художественный институт, стал артистом Альтернативного театра. Потом участвовал во множестве антрепризных проектов. И только в 2009 занял место в труппе театра им. Горького, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анатолий Голуб, актер:

Мне очень нравится наше фойе. У меня есть спектакли, в которых я занят не с самого начала. Я с удовольствием прохаживаюсь по фойе, вспоминаю текстик. Потом захожу за кулисы, выхожу в зрительское фойе, рассматриваю портреты артистов. Там тихо, душевно. Зайдешь еще с другой стороны, посмотришь, чем там дышит зал, как там коллеги на сцене.

Мне эта часть больше нравится в фойе. Хотя многим больше нравится буфет. Была поговорка: «Ты артист? Место в буфете». Но у нас нет такой традиции – во время спектакля уходить в буфет артистам. Кстати, надо попробовать. Буфетчики хорошо к артистам относятся. Надо проверить.

Вообще, театр наш душевный. Все спокойно, без интриг. Хотя б одну закрутили. Я не в плане любовных, а актерская борьба: этому роль дали, тому не дали.

А в плане интриг любовных – без них театр не театр.

Анатолий Голуб, актер:

Есть красивые партнерши. Немножко влюбляешься. Когда люди симпатизируют друг другу, легче играть любовь на сцене. Вообще, приятны душевные отношения между мужчиной и женщиной.

Вряд ли душевные отношения с женщинами сложились у всех персонажей, сыгранных Голубом. Яго, Чацкий, Санчо Пансо… Айболиту уже не до того, Карлсону – вообще паровая машина и варенье дороже. Зато сам актер может похвастаться редким для представителей его профессии душевным удовлетворением и от семейной жизни, и от творческой.

Анатолий Голуб, актер:

Актерская профессия – тяжелый труд. Касается не столько репетиций, сколько спектаклей, потому что выходишь – нужно тратиться, убедить каждого зрителя, что ты не просто так ходишь. Они же купили билет, они хотят получить удовольствие. Так уж воспитан актер. Надо выйти и всеми средствами доказать свою состоятельность, чтобы зрители запомнили, полюбили и пришли в следующий раз специально на тебя.