Алексей Ягудин сыграл Владимира Путина в спектакле «Каникулы президента»

В одном из театров Москвы поставили пьесу «Каникулы президента» о каникулах Владимира Путина. В главной роли – олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион, актер:

Когда я только начал приходить на репетиции спектаклей, то узнавал новые для себя слова. Например, читка, когда просто прочитывается текст, и мы понимаем, в каком образе играть. Было не сложно, а необычно. Не понимал некоторые задачи, например, показать фигуру без слов.

Спортсмену уже 28 лет и это самое время, чтобы задуматься о карьере. Актерская стезя – вполне устраивает. К медалям на коньках шел 24 года, для завоевания театральных подмостков – месяц репетиций и уроки мастерства. Партнеры прекрасно понимают, кто в этом спектакле приглашенная звезда.

Алексей Черых, актер:

Ягудин хороший актер, человек хороший. С ним удобно и хорошо.

Продюсер и режиссеры находке не нарадуются, для скептиков готов ответ: в Древней Греции победителям Олимпиад предоставлялось право сыграть правителя или Бога. Так что все в рамках классических традиций, а конкуренты пусть кусают локти.

Алексей Храповицкий, продюсер спектакля «Каникулы президента»:

Разумеется, деньги нужны, об этом думаешь всегда. Это мечта всех продюсеров – заполучить тех актеров, на которых пойдет зритель. Возможно, среди актеров Алексей смотрится отдельно, но и президент среди нас всех стоит особенно.