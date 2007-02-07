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А вы какие книги читаете?

07 февраля 2007 08:55
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В Минске открылась Международная выставка-ярмарка "Книги Беларуси-2007". По традиции своеобразный "тест" на соответствие читательским вкусам и предпочтениям пройдет в Национальном выставочном центре "БелЭкспо" по ул. Янки Купалы и впервые продлится пять дней.

Около 600 наименований новинок представят на ярмарке отечественные государственные издательства. Всего посетители выставки увидят до 100 тысяч наименований книг экспонентов из 16 стран. Крупнейшими станут Россия и Почетный гость - Украина. Их стенды разместятся на площадях в 450 кв.м.

Министерство информации Беларуси и Госкомитет телевидения и радиовещания Украины подпишут план совместных мероприятий на нынешний год. Отдельными экспозициями и информационными стендами представят издательскую продукцию Армения, Литва, Польша, Словакия, Франция и Израиль. Германия не только готовит экспозицию, но и заявила о намерении организовать несколько семинаров для специалистов.

# Культура # Государственная информационная политика

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