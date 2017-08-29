500-летие белорусского книгопечатания: как готовятся к празднику на родине Франциска Скорины?

Эстафету от Рогачёва принимает Полоцк. Узнаем, как в этом году на родине просветителя и первопечатника Ф.Скорины готовятся пролистать историю белорусского слова.

Историю, которой, к слову, исполняется 500 лет. В 1517 году Франциск Скорина издаёт «Псалтырь» – первую печатную белорусскую книгу. Благодаря чему мы и празднуем теперь день белорусской письменности, день «шматвекавога прыгожага пісьменства». Накануне двойного праздника, который пройдёт 3 сентября, Полоцк наводит последние штрихи на обложке своей истории: на железнодорожном вокзале, который откроет врата в город для многих гостей.

Центральные улочки города прихорашиваются к празднику как внешне, так и изнутри. Например, главный узел электросвязи реконструирован в один из самых современных центров связи в Беларуси. Книжный магазин превратился в настоящий читательский дом с современным оборудованием. Дело просветителей белорусского народа здесь в самом расцвете.

Полоцк не забыл и про свой юбилей – 1155 лет. Именно такое количество людей примут участие в торжественном шествии по городу.

Так появилась гильдия из 20 печатников, которая присоединится к гильдии пекарей, мукомолов, лекарей. Во главе – главный печатник в бархатном костюме с уставом, по бокам рядовые печатники и помощники – женщины.

Настоящее просвещение начинается с познания истории своей родины. Именно с этой целью каждая школа Полоцка готовит макет знакового архитектурного объекта. В 30 раз меньше оригинала, город в миниатюре – станет одним из объектов на главной площади торжества.

Уже в ожидании своего покупателя сувенирная продукция дня письменности. Чтобы каждый гость праздника мог увезти с собой на память не только впечатления знания, но и частичку наследия Франциска Скорины. Полоцк – почти готов, приготовьтесь и вы отпраздновать дату мировой значимости, внесённую в Список памятных дат ЮНЕСКО.