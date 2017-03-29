30 марта в Большом театре на языке Гете и Шиллера зазвучит «Волшебная флейта»

Новости Беларуси. «Волшебная флейта» вновь зазвучит в Беларуси. На этот раз на языке Гёте и Шиллера. Самую загадочную и знаменитую оперу Моцарта в Большом театре ставит международная команда. Впервые белорусские солисты споют это произведение на языке оригинала. Для немецкого режиссера и австрийского дирижера это уже не первый опыт работы с белорусской труппой. В 2013 они поставили в Большом театре «Летучего голландца» Вагнера.
Накануне громкой премьеры в зрительном зале Большого уже неделю тишина. Труппа взяла таймаут, освободив сцену для репетиций. и если арии на немецком. диалоги на русском. Так ближе к зрителям, для динамики реплики сократили, а вот партитура осталась без купюр.
Символично, что исполняться опера Моцарта будет на двух языках,
ведь в самом спектакле словно два мира добро и зло, свет и тень, фантазия и реальность и даже у той самой волшебной флейты две стороны – с одной музыкальный инструмент, с другой кинжал.
Она и будет помогать герою проходить испытания. На фоне массонской философии, понятной и непосвящённой, сказочный сюжет о поиске счастья.
Ханс Йоахим Фрай, режиссер-постановщик (Германия):
Мы хотели осовременить сказочную историю, соединив в стиле фентези исторические картины последних трёх тысяч лет. Большой театр в Беларуси – это нечто уникальное. Для меня это особенный бриллиант – и он сияет на весь мир.
Но воплотил фантазию режиссёра в сценографии земляк Моцарта – художник постановщик родом из Зальцбурга.
Хартмут Шёргхофер, художник-постановщик (Австрия):
Сцена имеет очень хорошие технические возможности. Мы их по-максимуму использовали. Мне нравится решения,которые мы наши: костюмы. Все делали местные специалисты в мастерских театра.
Фееричные декорации и реквизит, и больше двухсот оригинальных костюмов. Как заставить артиста превратиться в гномика или состарить.
Художникам пришлось поломать голову.
Татьяна Байгалова, художник скульптор Большого театра Беларуси:
Я в основном занималась производством всех уродов, которых вы видите на сцене. Мне кажется – они прекрасны.
Венские критики говорят – Майрхофер окрыляет оркестр. Маэстро парирует, мелодия Моцарта обязывает к летящему исполнению.
Манфред Майрхофер, дирижёр-постановщик (Австрия):
Эта опера звучит очень легко, но достигается это непросто, нужно все время красиво петь, без хорошего голоса не получиться.
Особенно дирежер оценил объёмный бас Зарастра.
Андрей Валентий, заслуженный артист Республики Беларусь:
Говорит, ты немножко не в стиле, у тебя вагнеровский голос, пой тише, не надо так.
А в последние репетиции он мне говорит: «Ой, я вижу ты полюбил эту партию».
Все пртии за молодыми белорусскими голосами. Пока царица ночь бережёт связки, до премьеры исполнитель Томино оттачивает произношение.
Юрий Городецкий, солист большого театра Беларуси:
Мне жутко интересно, до конца ли немецкий был хрустящий и долетал ли в зал.
Самого композитора радовало молчаливое одобрение его оперы, но судя по раскупленным билетам и интересу к премьере зал в Минске завтра взорвётся громкими аплодисментами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.