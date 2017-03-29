30 марта в Большом театре на языке Гете и Шиллера зазвучит «Волшебная флейта»

Новости Беларуси. «Волшебная флейта» вновь зазвучит в Беларуси. На этот раз на языке Гёте и Шиллера. Самую загадочную и знаменитую оперу Моцарта в Большом театре ставит международная команда. Впервые белорусские солисты споют это произведение на языке оригинала. Для немецкого режиссера и австрийского дирижера это уже не первый опыт работы с белорусской труппой. В 2013 они поставили в Большом театре «Летучего голландца» Вагнера.

Накануне громкой премьеры в зрительном зале Большого уже неделю тишина. Труппа взяла таймаут, освободив сцену для репетиций. и если арии на немецком. диалоги на русском. Так ближе к зрителям, для динамики реплики сократили, а вот партитура осталась без купюр.

Символично, что исполняться опера Моцарта будет на двух языках,

ведь в самом спектакле словно два мира добро и зло, свет и тень, фантазия и реальность и даже у той самой волшебной флейты две стороны – с одной музыкальный инструмент, с другой кинжал.

Она и будет помогать герою проходить испытания. На фоне массонской философии, понятной и непосвящённой, сказочный сюжет о поиске счастья.