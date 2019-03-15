Кинокритик о фильмах Турова: «Маленький человек в трагической, исторической ситуации, как в капкане»

Имя этого кинорежиссёра внесено в число 50 лучших за всю историю кинематографа. Фильм «Через кладбище», по решению ЮНЕСКО, вошёл в сотню лучших мировых фильмов о войне.

«Я родом из детства» – одна из 50 лучших советских лент о Великой Отечественной войне. Виктор Туров – классик кино, народный артист, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь. За свою творческую жизнь он снял 26 фильмов, которые составляют золотой фонд белорусского кино. Многие из них отмечены наградами самых престижных кинофестивалей.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – вдова режиссёра Виктора Турова – Тамара Турова и кинокритик – Наталья Агафонова.

Говорят, что Виктор Туров не мог не снимать фильмы о войне, именно потому что тема была ему близка, как никому, потому что он сам её пережил. Это так?

Тамара Турова, вдова режиссёра Виктора Турова:

Конечно, это же часть его биографии. Его поколение, среди них я могу назвать и Гену Шпаликова, с которым они вместе снимали «Я родом из детства», и Володю Высоцкого, и вообще те, с кем он мужал в профессии, это было послевоенное поколение и у каждого был свой рассказ об этом времени. В его биографии помимо того, что ему пришлось пережить войну, переживать войну, так как всему нашему народу, его с мамой и маленькой сестрой забрали и отправили в Германию в трудовой лагерь. Это особое такое тяжёлое детское впечатление. Эти вещи накладывают на формирование, заставляют раньше взрослеть и переосмысливать всё.