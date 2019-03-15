Кинокритик о фильмах Турова: «Маленький человек в трагической, исторической ситуации, как в капкане»

Имя этого кинорежиссёра внесено в число 50 лучших за всю историю кинематографа. Фильм «Через кладбище», по решению ЮНЕСКО, вошёл в сотню лучших мировых фильмов о войне.
Имя этого кинорежиссёра внесено в число 50 лучших за всю историю кинематографа. Фильм «Через кладбище», по решению ЮНЕСКО, вошёл в сотню лучших мировых фильмов о войне.
«Я родом из детства» – одна из 50 лучших советских лент о Великой Отечественной войне. Виктор Туров – классик кино, народный артист, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь. За свою творческую жизнь он снял 26 фильмов, которые составляют золотой фонд белорусского кино. Многие из них отмечены наградами самых престижных кинофестивалей.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – вдова режиссёра Виктора Турова – Тамара Турова и кинокритик – Наталья Агафонова.
Говорят, что Виктор Туров не мог не снимать фильмы о войне, именно потому что тема была ему близка, как никому, потому что он сам её пережил. Это так?
Тамара Турова, вдова режиссёра Виктора Турова:
Конечно, это же часть его биографии. Его поколение, среди них я могу назвать и Гену Шпаликова, с которым они вместе снимали «Я родом из детства», и Володю Высоцкого, и вообще те, с кем он мужал в профессии, это было послевоенное поколение и у каждого был свой рассказ об этом времени. В его биографии помимо того, что ему пришлось пережить войну, переживать войну, так как всему нашему народу, его с мамой и маленькой сестрой забрали и отправили в Германию в трудовой лагерь. Это особое такое тяжёлое детское впечатление. Эти вещи накладывают на формирование, заставляют раньше взрослеть и переосмысливать всё.
Чем, на Ваш взгляд, фильмы Виктора Турова особенные?
Наталья Агафонова, кинокритик:
Для меня Виктор Туров – это прежде всего «Я родом из детства». В какой-то степени нужно сказать, что «Через кладбище» тоже, предыдущий его фильм. Во-первых, эти два фильма, действительно, отражают не просто белорусскую, а общесоветскую тогдашнюю стилистику молодого советского кинематографа. Киноведы, по аналогии со всемирной историей кино, они любят называть этот период, именно 60-ые годы, «новой советской волной» и вот в этом контексте «новой советской волны», это была «новая белорусская волна». И Виктор Туров, безусловно, был №1 в этой плеяде шестидесятников. Эта волна была характерна тем, что Туров говорил о войне с точки зрения рядового человека. Маленький человек в трагической, исторической ситуации, оказавшийся там просто, как в капкане. Линия фронта где-то там далеко за кадром, но ничуть не менее болезненна, драматична, трагична вот эта повседневная жизнь людей, которая вне линии фронта: женщин, стариков, детей. Это был его личный нерв, но этого мало, он на то и художник, чтобы этот личный нерв вдруг затрепетал, зажёгся на экране, это как раз Туров умел.