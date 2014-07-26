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Дэвид Духовны стал российским хоккеистом ради рекламы пива

26 июля 2014 18:38
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Новости России. Рекламный ролик с актером Дэвидом Духовны набирает популярность в Интернете.

Звезда «Секретных материалов» размышляет о том, как сложилась бы его жизнь, родись он в России.

Космонавт, игрок российской хоккейной сборной, хореограф, певец, актер.

И это далеко не весь перечень! Монолог Дэвид завершает фразой «Вам есть, чем гордиться», после чего ему приносят былку российского пива.

Какие роли примеряет Духовны (смотрите видео)?

Дэвид Духовны в рекламе (на фоне американского пейзажа):

Это страна, где я родился и вырос. Но есть другая страна, из которой родом мой дедушка. И я часто задумываюсь, а что, если бы все сложилось иначе.

Предки Дэвида по линии отца – русского происхождения.

Духовны в интервью неоднократно отмечал, что гордится своей фамилией.

# Кино # Звезды

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