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«Вылезла в окно третьего этажа». Экс-солистка группы ВИА Гра рассказала жуткую историю из юности

05 июня 2019 15:27
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Певица опубликовала воспоминания в своем Instagram-аккаунте. Надежда Мейхер призналась, что в детстве она часто попадала в яркие истории, в отличие от ее сына. 

Архивные фото натолкнули Надежду на воспоминания: «Ведь в отличие от своего сына я была «оторви и выбрось». Певица поделилась смешными историями из детства и поблагодарила родителей за воспитание.

«Вылезла в окно третьего этажа». Экс-солистка группы ВИА Гра рассказала жуткую историю из юности-1

Фото: instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер призналась, что начала самостоятельную жизнь в 15 лет. Тогда певица снимала квартиру с однокурсницами и попала в жуткую историю. 

«Вылезла в окно третьего этажа». Экс-солистка группы ВИА Гра рассказала жуткую историю из юности-4

Фото: instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер, экс-солистка группы ВИА Гра:
Ночью кто-то пытался пробраться. Я, чтобы как-то спасти ситуацию, вылезла в окно третьего этажа и по водосточной трубе (уже и не припомню как) спустилась вниз и побежала к первому попавшемуся телефону-автомату (это был 1998 год), и начала звонить в милицию... Среагировали быстро, и в течение 15-20 минут оказались на месте. Беспокоящими нас оказались наркоманы, которые пытались пробраться и что-то украсть... 

«Вылезла в окно третьего этажа». Экс-солистка группы ВИА Гра рассказала жуткую историю из юности-7

Фото: instagram.com/nadyameiher

Напомним, недавно экс-солистка ВИА Гра опубликовала фотографии подросшего сына. Под фото певица оставила сыну-выпускнику добрые слова и пожелания.

«Вылезла в окно третьего этажа». Экс-солистка группы ВИА Гра рассказала жуткую историю из юности-10

Фото: instagram.com/nadyameiher. Сын

Поклонники удивились, насколько взрослый сын у Надежды Мейхер.   

Увидеть, как изменилась не только Надежда Мейхер, но и другие экс-солистки группы ВИА Гра можно здесь.   

# Звезды # калейдоскоп # Надежда Мейхер # Фотофакт

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