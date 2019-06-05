«Вылезла в окно третьего этажа». Экс-солистка группы ВИА Гра рассказала жуткую историю из юности

Певица опубликовала воспоминания в своем Instagram-аккаунте. Надежда Мейхер призналась, что в детстве она часто попадала в яркие истории, в отличие от ее сына.

Архивные фото натолкнули Надежду на воспоминания: «Ведь в отличие от своего сына я была «оторви и выбрось». Певица поделилась смешными историями из детства и поблагодарила родителей за воспитание.