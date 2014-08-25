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В Англии прошли гонки на газонокосилках, где соревновались десятки экстремалов

25 августа 2014 11:31
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В английской деревушке в графстве Западный Суссекс десятки экстремалов соревновались в гонке на газонокосилках.

12-часовой ночной заезд по бездорожью осложняли проливные дожди, но увлечённые водители не выбыли из состязания и состязались в скорости до самого утра.

Идея необычных гонок родилась 40 лет назад в одном из местных пабов. Британцы спорили о дороговизне автоспорта и перебирали возможные альтернативы дорогостоящим болидам. Лучшим вариантом единогласно признали газонокосилку.

Теперь такие соревнования здесь проводят ежегодно. 

# Фотофакт # калейдоскоп # Автомобильные гонки # Малика Джумаева

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