В Англии прошли гонки на газонокосилках, где соревновались десятки экстремалов

В английской деревушке в графстве Западный Суссекс десятки экстремалов соревновались в гонке на газонокосилках.

12-часовой ночной заезд по бездорожью осложняли проливные дожди, но увлечённые водители не выбыли из состязания и состязались в скорости до самого утра.

Идея необычных гонок родилась 40 лет назад в одном из местных пабов. Британцы спорили о дороговизне автоспорта и перебирали возможные альтернативы дорогостоящим болидам. Лучшим вариантом единогласно признали газонокосилку.

Теперь такие соревнования здесь проводят ежегодно.