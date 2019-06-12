Трёхметровый крокодил пробрался в дом через окно и устроил погром

Как сообщает Daily Mail, хозяин увидел опасного гостя, когда пришел домой после работы. Мужчина поделился фотографией недружелюбного животного в социальных сетях и уточнил, что он вернулся в шесть утра с работы и был удивлен аллигатору на пороге своего дома.

Во Флориде мужчина обнаружил двухметрового аллигатора у порога своего дома.

В комментариях к фото житель Флориды рассказал, что после обнаружения опасного гостя, он убежал и сообщил эту историю полиции. Такое поведение аллигаторов объясняется брачным сезоном, благодаря которому животные начали активно передвигаться по улицам.

Ранее во Флориде случалась аналогичная история. Тогда трехметровый аллигатор забрался в кухню жилого дома через окно.