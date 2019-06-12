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Трёхметровый крокодил пробрался в дом через окно и устроил погром

12 июня 2019 09:08
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Во Флориде мужчина обнаружил двухметрового аллигатора у порога своего дома.   

Как сообщает Daily Mail, хозяин увидел опасного гостя, когда пришел домой после работы. Мужчина поделился фотографией недружелюбного животного в социальных сетях и уточнил, что он вернулся в шесть утра с работы и был удивлен аллигатору на пороге своего дома.   

Трёхметровый крокодил пробрался в дом через окно и устроил погром-1

Фото: facebook.com/maprestridge76

В комментариях к фото житель Флориды рассказал, что после обнаружения опасного гостя, он убежал и сообщил эту историю полиции. Такое поведение аллигаторов объясняется брачным сезоном, благодаря которому животные начали активно передвигаться по улицам.   

Ранее во Флориде случалась аналогичная история. Тогда трехметровый аллигатор забрался в кухню жилого дома через окно.

Трёхметровый крокодил пробрался в дом через окно и устроил погром-4

Полиция сделала фото опасного гостя и разбитого окна.

Аллигаторы редко нападают на людей. Тем не менее, специалисты советуют держаться подальше от этих животных и держать собак на поводке.   

Недавно трехметровая акула напала на фотографа, а он успел сделать удивительные кадры (смотреть здесь).  

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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