Начинающая флейтистка забыла свой инструмент в такси. Через девять лет флейта вернулась к хозяйке

Девушка ещё школьницей копила на очень дорогую флейту, чтобы играть в оркестре. И после потери инструмента ей пришлось оставить музыку.
Как сообщает Daily Mail, Хайди Слайкер со времён учёбы в средней школе хотела играть в филармоническом оркестре. Своим инструментом девушка выбрала флейту. Перепробовав несколько вариантов, Хайди поняла, что ей нравится звук той флейты, которая стоит 13 тысяч долларов.
Поскольку для школьницы это очень большая сумма, девушке пришлось устроиться на работу и долгое время копить. Наконец, Хайди купила подходящий инструмент и смогла играть в оркестре. Однако в 2012 году, когда девушка возвращалась около 3:30 ночи домой, она забыла свою флейту в такси.
Слайкер обратилась в полицию, рассказала, где могла потерять инструмент, но расследование не дало результата. По словам Хайди, у неё было такое чувство, словно она потеряла не просто какой-то предмет, а свою конечность. В итоге она купила другую флейту, но в оркестре сказали, что звук нового инструмента просто ужасен, поэтому девушке пришлось уйти.
Продолжение история получила девять лет спустя. 9 апреля 2021 года неизвестный мужчина пришёл в музыкальный магазин, чтобы продать дорогую флейту. Сотрудник магазина вспомнил, что видел объявление о потере похожего инструмента. Работник вызвал полицию.
Прибывшие правоохранители захотели поговорить с владельцем флейты. Они спросили, откуда у мужчины инструмент. Тот заверил, что купил его у прохожего с рук. Полицейские не поверили и проверили, не был ли их собеседник, случайно, водителем такси. Оказалось, что был. И ещё стало известно, что именно он в ту самую ночь был за рулём автомобиля, в котором Слайкер забыла флейту.
19 апреля инструмент был возвращён его законной владелице. По словам Хайди, она невероятно рада. Она всё это время думала, что стало с её флейтой. Её продали, переплавили, просто выбросили? К счастью для Слайкер, нет. Теперь девушка планирует восстановить свой инструмент, который из-за отсутствия надлежащего ухода оказался немного повреждён.
Кстати, ранее произошёл похожий случай с пропажей ценной вещи. Сотрудники авиакомпании нашли потерянную игрушку и вернули её маленькому мальчику – подробности здесь.