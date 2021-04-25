Начинающая флейтистка забыла свой инструмент в такси. Через девять лет флейта вернулась к хозяйке

Девушка ещё школьницей копила на очень дорогую флейту, чтобы играть в оркестре. И после потери инструмента ей пришлось оставить музыку.

Как сообщает Daily Mail, Хайди Слайкер со времён учёбы в средней школе хотела играть в филармоническом оркестре. Своим инструментом девушка выбрала флейту. Перепробовав несколько вариантов, Хайди поняла, что ей нравится звук той флейты, которая стоит 13 тысяч долларов.

Поскольку для школьницы это очень большая сумма, девушке пришлось устроиться на работу и долгое время копить. Наконец, Хайди купила подходящий инструмент и смогла играть в оркестре. Однако в 2012 году, когда девушка возвращалась около 3:30 ночи домой, она забыла свою флейту в такси.