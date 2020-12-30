Готовим зефир из хурмы. Мастер-класс кондитера
Вероника Макаревич, корреспондент:
Чтобы порадовать близких оригинальным новогодним презентом, совсем необязательно мчаться в супермаркет, ведь всё гениальное просто. Лучший подарок – сделанный своими руками. Как смастерить сюрприз с душой?
Наталья Писаренко, кондитер:
Сегодня мы приготовим домашний зефир из хурмы. Для этого нам понадобятся: пюре из хурмы, агар-агар, сахар, вода, лимонная кислота и белок яйца.
В первую очередь мы готовим сироп. Для этого берем сотейник с толстым дном, отправляем туда пюре из хурмы, сахар, воду и добавляем самый важный компонент – агар-агар – это желирующий компонент, который обеспечивает стабильную структуру зефира.
Нашу массу мы ставим на плиту для того, чтобы она варилась две-три минуты.
Пока варится наш сироп, приготовим белки. Переливаем их в чашу миксера, добавляем немного лимонной кислоты и взбиваем до легкой пены. Далее добавляем сахар и взбиваем белки до устойчивых пиков.
Будем готовить наш сироп. Нагреваем нашу массу до 104 градусов и варим в течение трех-четырех минут.
После того как выпарилась лишняя влага и сироп загустел, мы можем добавлять его во взбитые белки.
Перекладываем готовую зефирную массу в кондитерский мешок и отсаживаем красивые зефирки на подготовленный пергамент. Берем кондитерский мешок перпендикулярно ставим к столу и жмем сверху, а потом ведем по кругу, один кружочек и отпускаем, не давим больше и т. д.
Очень нам нравится зефир, приготовленный из черной смородины с синим базиликом. Очень красивый цвет, самый яркий.
Вероника Макаревич:
Что нужно делать с полученными зефирками дальше?
Наталья Писаренко:
Зефир сохнет при комнатной температуре, через 10 минут мы можем спокойно брать его в руки. Если как подарок кому-то подарить, желательно чтобы он постоял сутки дома, стабилизировался.
Стабилизировавшийся зефир мы посыпаем сахарной пудрой, а также добавляем для вкуса грецкие орехи.
Упаковываем зефир в красивые коробочки. Соединяем две части зефира и кладем в бумажный стаканчик.
Вот и получился подарок, приготовленный своими руками, вкусный, полезный, а главное от души. С наступающим Новым годом!