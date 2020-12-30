Прямой эфир

Готовим зефир из хурмы. Мастер-класс кондитера

30 декабря 2020 08:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вероника Макаревич, корреспондент:
Чтобы порадовать близких оригинальным новогодним презентом, совсем необязательно мчаться в супермаркет, ведь всё гениальное просто. Лучший подарок – сделанный своими руками. Как смастерить сюрприз с душой?

Наталья Писаренко, кондитер:
Сегодня мы приготовим домашний зефир из хурмы. Для этого нам понадобятся: пюре из хурмы, агар-агар, сахар, вода, лимонная кислота и белок яйца.

В первую очередь мы готовим сироп. Для этого берем сотейник с толстым дном, отправляем туда пюре из хурмы, сахар, воду и добавляем самый важный компонент – агар-агар – это желирующий компонент, который обеспечивает стабильную структуру зефира.

Готовим зефир из хурмы. Мастер-класс кондитера-1

Нашу массу мы ставим на плиту для того, чтобы она варилась две-три минуты.

Готовим зефир из хурмы. Мастер-класс кондитера-4

Пока варится наш сироп, приготовим белки. Переливаем их в чашу миксера, добавляем немного лимонной кислоты и взбиваем до легкой пены. Далее добавляем сахар и взбиваем белки до устойчивых пиков.

Готовим зефир из хурмы. Мастер-класс кондитера-7

Будем готовить наш сироп. Нагреваем нашу массу до 104 градусов и варим в течение трех-четырех минут.

Готовим зефир из хурмы. Мастер-класс кондитера-10

После того как выпарилась лишняя влага и сироп загустел, мы можем добавлять его во взбитые белки.

Готовим зефир из хурмы. Мастер-класс кондитера-13

Перекладываем готовую зефирную массу в кондитерский мешок и отсаживаем красивые зефирки на подготовленный пергамент. Берем кондитерский мешок перпендикулярно ставим к столу и жмем сверху, а потом ведем по кругу, один кружочек и отпускаем, не давим больше и т. д.

Готовим зефир из хурмы. Мастер-класс кондитера-16

Очень нам нравится зефир, приготовленный из черной смородины с синим базиликом. Очень красивый цвет, самый яркий.

Вероника Макаревич:
Что нужно делать с полученными зефирками дальше?

Наталья Писаренко:
Зефир сохнет при комнатной температуре, через 10 минут мы можем спокойно брать его в руки. Если как подарок кому-то подарить, желательно чтобы он постоял сутки дома, стабилизировался.

Готовим зефир из хурмы. Мастер-класс кондитера-19

Стабилизировавшийся зефир мы посыпаем сахарной пудрой, а также добавляем для вкуса грецкие орехи.

Готовим зефир из хурмы. Мастер-класс кондитера-22

Упаковываем зефир в красивые коробочки. Соединяем две части зефира и кладем в бумажный стаканчик.

Готовим зефир из хурмы. Мастер-класс кондитера-25

Вот и получился подарок, приготовленный своими руками, вкусный, полезный, а главное от души. С наступающим Новым годом!

# Кулинария # калейдоскоп # Наталья Писаренко # Вероника Макаревич # Фотофакт # Рецепты

Другие новости рубрики

Все новости
Как правильно ухаживать за ёлкой в кадке, чтобы сохранить до посадки? Четыре основных правила
30 декабря 2020 08:32

Как правильно ухаживать за ёлкой в кадке, чтобы сохранить до посадки? Четыре основных правила

Автор самого популярного ролика на TikTok показала, как выглядела в школьные годы. И девушку не узнать
30 декабря 2020 07:31

Автор самого популярного ролика на TikTok показала, как выглядела в школьные годы. И девушку не узнать

Разочарований не будет. Насколько сильно Рыб порадует 2021 год?
29 декабря 2020 18:18

Разочарований не будет. Насколько сильно Рыб порадует 2021 год?