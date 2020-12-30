Готовим зефир из хурмы. Мастер-класс кондитера

Вероника Макаревич, корреспондент:

Чтобы порадовать близких оригинальным новогодним презентом, совсем необязательно мчаться в супермаркет, ведь всё гениальное просто. Лучший подарок – сделанный своими руками. Как смастерить сюрприз с душой?

Наталья Писаренко, кондитер:

Сегодня мы приготовим домашний зефир из хурмы. Для этого нам понадобятся: пюре из хурмы, агар-агар, сахар, вода, лимонная кислота и белок яйца.

В первую очередь мы готовим сироп. Для этого берем сотейник с толстым дном, отправляем туда пюре из хурмы, сахар, воду и добавляем самый важный компонент – агар-агар – это желирующий компонент, который обеспечивает стабильную структуру зефира.