Американец, слопавший 68 хот-догов за 10 минут, получил годовой запас хот-догов и 10 тысяч долларов

Новости США. Житель Калифорнии Джоуи Чеснат по прозвищу Челюсти в шестой раз стал чемпионом по скоростному поеданию булочек с сосисками. За 10 минут 28-летний американец проглотил 68 хот-догов. В качестве приза он получил чемпионский пояс, годовой запас хот-догов и 10 тысяч долларов, сообщает сайт ctv.by со ссылкой на Associated Press.

Чеснат заявил, что очень рад победе и уже с нетерпением ждёт следующих соревнований. Победу рекордсмену принесла спортивная тактика – в то время как соперники поедали хот-доги медленнее к концу временного лимита, чемпион, стал глотать быстрее.

Еще одним триумфатором стала девушка по прозвищу Черная вдова. Она установила новый мировой рекорд среди женщин, съев за 10 минут 45 хот-догов. К слову, ей же принадлежит звание самой быстрой поедательницы устриц, индейки, раков и куриных крылышек.

Справка ctv.by

Состязания по поеданию булочек с сосиской традиционно проводится в США в День независимости, 4 июля. Впервые чемпионат прошёл в 1916 году.