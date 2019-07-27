Актриса Инна Чурикова остаётся в тяжёлом состоянии

Новости России. Актриса Инна Чурикова по-прежнему остаётся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского.

Инна Чурикова упала со сцены. Стали известны подробности инцидента

Сначала артистку доставили в реанимацию, но на следующий день пациентку перевели в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов.

Примерно неделю назад актриса упала со сцены во время выступления в московском театре «Русская песня». Зрители на руках отнесли Чурикову за кулисы, где ей оказали первую медпомощь.